Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, anunció su retiro del Ministerio de la Ministro de Desarrollo e Inclusión Social del Perú mediante sus redes sociales, esto a poco de que Pedro Castillo tomara juramento de Betssy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, aseguró Boluarte.

La extitular del Midis agradeció la confianza de Castillo, indicando que continuará sus labores desde la vicepresidencia de la República. Cabe destacar que Boluarte era una de las pocas ‘sobrevivientes’ del primer Gabinete de Castillo, comandado en ese entonces por Guido Bellido.

Por su parte, Betssy Chávez tendrá la tarea, junto con el mandatario, de estructurar un nuevo gabinete tras la renuncia de Aníbal Torres en el cargo de premier. Esto tras la negación fáctica de la cuestión de confianza; y anunció que nombrará a nuevos ministros en las 18 carteras.

