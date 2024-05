No se siente expulsado. Sigue considerándose militante desde 1969. Y contraataca.

Hay un lío en Patria Roja.

Patria Roja tiene una crisis de años. Pero en lugar de canalizar las discusiones democráticamente, la dirección ha tenido una respuesta dictatorial con sanciones sin aplicación del estatuto. Han venido expulsando a varios militantes y cuatro dirigentes. La dirigencia se deslegitima cuando no responde a las expectativas de sus bases. El actual secretario general es el señor Manuel Guerra, del cual no me he ocupado casi nunca, porque el problema no es personal sino doctrinario. Sin embargo, el señor Guerra cada dos días saca un artículo con acusaciones e insultos en Internet que no vamos a responder.

¿Son los ‘niños de Patria Roja? ¿Los ‘niños rojos’?

Yo no lo llamaría los ‘niños’, aunque sería tentador. Porque esos ‘niños’ han tenido supuestas coimas. Se supone que esto no es un tema de apetitos económicos. Esto estalló por la actuación frente a Pedro Castillo. El partido planteó votar por Castillo. Yo estaba en provincias y no fui a votar. Me acusan de desacato.

Pero no le gustaba Castillo.

Obviamente. No sé si Castillo hablaba, ladraba o balbuceaba. La izquierda tiene que ser culta. Nunca fue de izquierda, menos comunista ni socialista. Un oportunista que encabezó la marcha del Movadef senderista en 2017. No te puedo decir que Castillo fuera militante senderista, pero filosenderista sí, Movadef sí, porque el Movadef fue un instrumento al servicio de Sendero.

El líder de Patria Roja dice que Castillo es filosenderista, pero el caviar de Miraflores dice que no.

Ese es el problema. Nosotros dijimos que no podemos conciliar con Castillo. Castillo es prosenderista, es filosenderista, le facilita los planes a Sendero, es del Movadef. Lo primero que hizo es reconocer al Fenate y combatir a los maestros para liquidar al Sutep. Para Sendero, Patria Roja es su principal enemigo. Los compañeros de la dirección tuvieron una actitud conciliadora con Sendero y Castillo.

¿Sendero vuelve?

Sendero existe y trabaja. Tiene cuadros, dinero y se desplaza en todo el país. Está metido en todo el tejido social. Sigue siendo un peligro. Y terrorista. ‘Terruquear’ significa llamar terrorista a quien no es. Pero si le dices terrorista a uno que sí es, no lo estás ‘terruqueando’, le estás diciendo la verdad.

¿Hubo subversivos en las marchas pro-Castillo?

Eran movimientos. Que vengan 10 mil o 15 mil a Lima fue casi una insurrección. Al interior pululaban grupos políticos. Estaba Sendero, Patria Roja… Y caciques regionales que buscaban sacar ventaja.

Dina dice ser de izquierda “progresista y moderada”

Se habrá equivocado. Ella no es de izquierda ni de derecha, ella se acomoda a la situación. Yo he estado con Barrantes en la Izquierda Unida y nunca la he visto. De César Acuña sí me acuerdo, fue candidato de izquierda. Conozco más a su hermano Virgilio. Antauro maneja conceptos erróneos sobre nación y nacionalismo, sobre patria y patriotismo. Y los mezcla arbitrariamente con raza, etnia o autoridad y eso, a la larga, termina en chauvinismo, racismo y autoritarismo.