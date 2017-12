Santiago Pedraglio: "PPK debe tener un gabinete más político"

Tres conclusiones dejó a Santiago Pedraglio la votación en la que el Congreso pudo vacar al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK). 1) PPK se salvó, pero el gobierno es frágil. 2) Keiko Fujimori sufrió una nueva derrota política, y 3) Se produjo un terremoto en todas las bancadas parlamentarias. En esta entrevista, también ensaya soluciones a futuro.

¿Cuáles son los retos para el gobierno, tras la no vacancia del presidente PPK?

Primero reconstruir su imagen, su autoridad frente a otros sectores políticos pero, sobre todo, frente al país. Debe aparecer como un gobierno que realmente quiere gobernar y, para eso, lo fundamental es la iniciativa. El hecho de que el gobierno sea minoría en el Congreso debe hacer acicatear su iniciativa y no esperar que del Congreso venga la señal para ver qué hacer.

¿Qué podría impulsar el gobierno con propia iniciativa sin necesidad de pedir la aprobación del Parlamento?

Por ejemplo, la reconstrucción me parece crucial, también el agua para todos, que fue la gran promesa del gobierno; me parece que debe fortalecer el SIS, recuperar la voluntad de reforma de la educación, liderar la reforma de la ley electoral y, por supuesto, ponerse a la cabeza de la lucha contra la corrupción. Cancha existe, lo que está faltando es la iniciativa.

El presidente señaló que, hasta ahora, fue dialogante con la oposición y no le resultó pues estuvo cerca de ser vacado. ¿Ese mensaje cómo debe ser leído a futuro?

Creo que la responsabilidad de esta última crisis la tuvo el propio presidente. Por supuesto que, simultáneamente, hubo una actitud, casi desde el inicio del gobierno, confrontacional de la bancada de Fuerza Popular (FP). La política del gobierno ha sido mirarle la cara al Congreso, a la mayoría. Así no podrás tomar iniciativas, eso es hacerse un autogol. Ahora, eso no significa no dialogar ni tampoco olvidarse de quiénes votaron por él. PPK debe tener una política muy amplia de vínculos y relaciones.

PPK anunció cambios ministeriales. ¿Qué perfiles deben tener los nuevos ministros?

Debe tener un gabinete más político. Los gerentes pueden gerenciar, pero no son operadores políticos, en el sentido de saber administrar decisiones y situaciones políticas que van a ser difíciles y complicadas. Debe haber una gestión de gobierno más de ancha base, que no estén mis amigos ni los amigos del presidente. Tienen que salir de su entorno íntimo, ir más allá.

¿La bancada de PpK debe contribuir con más personas en el ministerio?

Por supuesto que sí. Hay algunos que han estado en primera línea (durante el pedido de vacancia) y que han demostrado que tienen capacidad de gestión política. Los ministros han tenido menos protagonismo.

¿Y de otras bancadas podrían sumarse?

También. Si es que hay voluntad del presidente, si es que llega a un acuerdo con otras bancadas, creo que sí. Este gobierno es muy minoría en el Congreso y, con los problemas que ha tenido en este primer año y medio, debe tratar de abrirse, de acercarse a lo que podría ser un gobierno de unidad nacional, de ancha base.

Eso sobre el gobierno. ¿FP también debe reflexionar?

Yo tengo tres conclusiones del debate de la vacancia. La primera es que PPK se salvó a las justas, pero sigue siendo un gobierno frágil y precario; la segunda es que el fujimorismo, y en particular Keiko Fujimori, ha sufrido una derrota política porque no se logró la vacancia y se dividió su bancada; y la tercera es que hubo un cuasiterremoto en algunas bancadas. El propio fujimorismo tiene la posibilidad de que un sector se separe; en Apra y Acción Popular se votó 3 a 2; en el caso de la izquierda, Frente Amplio y Nuevo Perú votaron muy distinto. Entonces hubo una crisis en las bancadas y no sé hasta qué punto habrá un realineamiento.

¿Eso implicaría renuncias?

Puede producirse la separación de un sector de 9 o 10 integrantes del fujimorismo. Ya la propia Keiko Fujimori ha saludado a los 61 que votaron por la vacancia y otro de sus parlamentarios ha dicho que los que votaron en abstención deberían renunciar, pero también podrían volverse a unir. A estas alturas, nada es imposible, pero creo que hay una herida, una fisura, muy fuerte.

¿Qué opina del factor que jugó Alberto Fujimori en la votación por la vacancia?

Ha sido un factor muy importante. Si es que, como se ha dicho, llamó directamente a algún congresista de FP para inclinar su voto a favor de la no vacancia, es evidente que ha tenido un protagonismo muy importante. Ha jugado en pared con Kenji.

¿Él podría generar la fractura de FP?

Él y Kenji Fujimori.

¿El apoyo hacia Kenji hará que este tenga más protagonismo en adelante?

Si se dividiese la bancada, podría pensarse que Kenji apostaría a ser candidato presidencial en 2021, pero esa es una especulación. La presencia pública y en libertad de Alberto Fujimori puede ahondar más la división en FP o podría ser un factor de unidad. Eso es una incógnita.

AUTOFICHA



- “Soy egresado de la Maestría en Sociología de la UNMSM, egresado del Diplomado en Filosofía por la U. Ruiz de Montoya, docente de la Facultad de Comunicaciones y del Programa de Gobernabilidad y Gestión Política de la PUCP. Soy columnista en el diario Perú21”.



- “El fujimorismo y la señora Keiko Fujimori tendrán que evaluar lo que ha pasado en el debate de vacancia, porque ha sido una derrota importante no conseguir lo que buscaban. Eso será evaluado y esperemos que haya un cambio de actitud”.



- “La impresión que tengo del presidente PPK es la de una persona que no es confrontacional en el ámbito de la política; no sé cómo será en el ámbito empresarial. Yo quiero entender que lo que señaló es que tendrá más iniciativa propia, no que no habrá diálogo”.