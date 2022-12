La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima anuló la resolución de comparecencia restringida contra la ex primera dama, Lilia Paredes, por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.

En la resolución judicial se argumenta que el colegiado pudo corroborar “que la resolución impugnada no cumple con las exigencias de motivación descritas en las sentencias del Tribunal Constitucional”.

Esto conlleva a que “se rechace el requerimiento de comparecencia con restricciones, decisión que no es adoptada por el juez de instancia, pese a estimar que no existe peligro procesal respecto a los investigados. Siendo que se ha tomado en cuenta otros aspectos para imponer la medida de comparecencia, lo que no se condice con nuestra normatividad ya establecida”.

Según la Sala Penal, se ha “advertido un defecto estructural o vicio de motivación insubsanable”, razón por la que el Colegiado Superior “considera que la resolución apelada adolece de nulidad que debe declararse; y, por consiguiente, ordenar se emita un nuevo pronunciamiento por el juez de instancia a cargo”.

DECLARAN NULIDAD

La Segunda Sala Penal resolvió DECLARAR NULIDAD DE OFICIO, la Resolución Número diez, de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós, emitida por el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resuelve declarar fundado el requerimiento de comparecencia con restricciones en contra de Lilia Ulcida Paredes Navarro, Walter Paredes Navarro, David Paredes Navarro, Hugo Jhony Espino Lucana y el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros en agravio del Estado.

Resolución que elimina restricciones para Lilia Paredes.

¿De qué se le acusa a Lilia Paredes?

Respecto a Lilia Ulcida Paredes Navarro se le imputa a la investigada ser integrante de la presunta organización criminal —quien aprovechando su posición de poder dentro del aparato estatal— cumpliría el rol de coordinadora de dicha organización, teniendo la función de viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en las diferentes entidades de los gobiernos subnacionales.

Asilo político en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que otorgó asilo político a Lilia Paredes y sus dos hijos. Incluso, le enviarían un avión privado para recogerlos y se está negociando un salvoconducto para proteger a la familia del golpista.

“Lo que se está negociando sería el salvoconducto para que, si desean salir, lo puedan hacer y venir a México”, se anunció en la habitual conferencia del mandatario López Obrador. Así es como Lilia Paredes no tendría ningún impedimento legal para refugiarse en México junto a sus hijos.

El canciller Marcelo Ebrard confirmó en la víspera que los integrantes de la familia -sin Yenifer Paredes- ya recibieron asilo político de México. Esto tras la vacancia de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, como consecuencia de intentar un autogolpe.

Se sabe que Castillo también solicitó formalmente asilo al gobierno mexicano a través de su abogado y AMLO está dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos.

