Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, presentó el jueves a una parte de los secretarios que integrarán su gabinete. Una característica es que será un gabinete paritario: 3 hombres y 3 mujeres, que asumirán las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Ciencia.

“Me siento muy honrada de que hayan aceptado ser parte del segundo piso de la Cuarta Transformación”, aseguró.

Sheinbaum, quien asumirá el poder el 1 de octubre, dijo que el próximo jueves presentará los nombres de los demás futuros secretarios (ministros).

Entre los presentados se encuentra el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se desempeñará esta vez en el cartera de Economía. “Vamos a cumplir y siempre tener presente: no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México”, manifestó el futuro secretario, quien además fue precandidato presidencial por Morena, el partido de Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La mandataria elogió a Ebrard y aseveró que “es la mejor persona para que nos apoye”.

“Tiene una amplia experiencia, estoy muy contenta de que Marcelo nos acompañe y, además, el día de ayer presentamos los ejes centrales de nuestro proyecto económico, Marcelo está convencido de ello y estoy segura de que es la mejor persona para que nos apoye y juntos podamos desarrollar este proyecto de prosperidad”, señaló.

Juan Ramón de la Fuente, exrepresentante de México ante la ONU, asumirá el cartera de Relaciones Exteriores. Mientras que la actual secretaria, Alicia Bárcena, continuará en el gobierno de izquierda, pero como secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se nombró a Ernestina Godoy como consejera jurídica; a Rosaura Ruiz como secretaria de Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; y a Julio Berdegué como secretario de Agricultura.

La mandataria electa indicó que la próxima semana nombrará a otros seis secretarios, y el primer jueves de julio hará lo mismo, para completar las 19 secretarias que conforman el Poder Ejecutivo mexicano.

TRAIDOR A LA PATRIA

En la víspera, Xóchitl Gálvez, excandidata a la Presidencia, dijo que promoverá una iniciativa para que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea juzgado como “traidor a la patria”, supuestamente por ‘meter las manos’ en las elecciones en las que perdió por más de 32 puntos contra Claudia Sheinbaum.

“Hoy no pasa nada, no está tipificado como un delito. Hoy al Presidente no se le puede hacer absolutamente nada. Es mentira que el fuero se quitó, y el único delito por el que se le puede juzgar es que traicione a la Patria. Entonces que sea considerado traición a la Patria que se haya metido en la elección, la violencia política en razón de género también lo estoy poniendo”, dijo Gálvez este jueves 20 de junio.

Gálvez dijo que la semana que viene lanzará su iniciativa, a la espera de que se vote en el próximo periodo de sesiones y que con ello se pueda castigar a AMO, así como a cualquier otro mandatario que influya en los resultados de las elecciones.

