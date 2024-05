Los escándalos de la presidenta Dina Boluarte y su entorno se han convertido en pan de cada día. Desde las joyas y relojes de alta gama, hasta los nombramientos de personas vinculadas a su hermano Nicanor en cargos como prefecturas y subprefecturas.

Mateo Castañeda fungió de abogado de la presidenta hasta que fue arrestado y luego renunció a la defensa de la mandataria. Sin embargo, defensores no le han faltado a la jefa de Estado. Desde dentro del gabinete ministerial existe una competencia para determinar quién defiende más a Boluarte, una batalla con retos casi diarios.

Diversos ministros parecen utilizar gran parte de su tiempo como funcionarios públicos para realizar labores que no les compete, como ser los nuevos defensores de la presidenta.

“Actuaron de buena fe”

Uno de ellos es el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, quien defendió a la presidenta Boluarte por condecorar el 1 de mayo al juez Gino Yangali de la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. El magistrado será el encargado de revisar el recurso presentado por la procuraduría del Reniec contra dos sentencias que obligan al antiguo centro laboral de Boluarte a pagarle S/239 mil por beneficios laborales desde 2007.

“Todos actuaron de buena fe, todos actuaron correctamente y la presidenta no interviene en la postulación y en la decisión de a quiénes se condecora y a quiénes se asciende”, señaló Maurate.

“La dictadura de la suspicacia”

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, no se queda atrás. Tras la detención del hermano de la presidenta, así como de su abogado, Mateo Castañeda, Pérez de Cuéllar aseguró que se vive en una “dictadura de la suspicacia”.

“Basta una especulación, “un habría”, para que se abran carpetas fiscales”, aseguró la ministra, sin referirse al grave hecho por el que se investiga a Nicanor Boluarte, quien habría interferido en la designación de prefectos e incluso los habría obligado a firmar planillones para inscribir su partido político.

“¿La critican porque es mujer?”

Al igual que la ministra de Vivienda, la titular de Cultura, Leslie Urteaga, ha sido una férrea defensora de la mandataria y su entorno. Tras revelarse que la mandataria utilizaba relojes Rolex, valorizados en alrededor de 20 mil dólares, la ministra criticó que se cuestione las joyas que tiene la presidenta. En ese sentido, victimizó a Boluarte por ser mujer.

“Desde el punto de vista político, creo que desde que ella ha asumido, no está tranquila o no está tranquilo el Gobierno porque siempre hay algo que va saliendo. Entonces, me pregunto: ¿Es porque es mujer? No recuerdo que en otras gestiones se haya visto los relojes de otros presidentes”, dijo en marzo de este año.

“Hay un vocero oficial”

El flamante ministro del Interior, Juan José Santivañez, quien lleva menos de una semana en el cargo, justificó que la presidenta Boluarte no declare a la prensa desde hace 45 días, una característica a la que el expresidente golpista Pedro Castillo también nos tenía acostumbrados.

Ante la ausencia de la jefa de Estado en medios de comunicación, el titular del Interior aseguró que se sebe a que la presidente se encuentra “liderando las políticas del país”. Además, agregó que, en todo caso, ya existe un vocero oficial que responde por la presidenta.

“La señora presidenta está dedicada en este momento a liderar las políticas del país y para eso, incluso, hay un vocero oficial que es el señor Fredy Hinojosa, quien recurrentemente está informando a los medios de comunicación sobre los hechos que están sucediendo y esencialmente también los ministros”, señaló.

“Fiscalía acosa al gobierno”

Otro ministro que se suma a esta lista es la carta de Alianza Para el Progreso en el Ejecutivo, es decir, el ministro de Salud, César Vásquez, quien también se ha caracterizado por sus férreas defensas a la mandataria.

Su última defensa fue una crítica hacia la Fiscalía de la Nación por las diligencias realizadas contra la presidenta Dina Boluarte y su hermano, Nicanor Boluarte. Ante ello, el titular del Minsa aseguró que existe un “afán enfermizo” del Ministerio Público.

“La Fiscalía creo que tiene un afán enfermizo de acosar a este Gobierno y creo sinceramente que la Fiscalía está infestada por una influencia caviar”, aseguró.

“Las mociones de vacancia son acoso”

Al igual que el ministro Vásquez, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Teresa Hernández Cajo, recurrió a la victimización de la mandataria para cuestionar las mociones de vacancias presentadas en su contra en la última semana.

Ante ello, Hernández aseguró que estas medidas del Congreso son “una forma de acoso” que, además, no permiten trabajar a la presidenta.

“Creemos que también, lo que está sucediendo con la presidenta y las tres vacancias que se presentaron, constituye también una forma de acoso que no le permite tampoco a ella trabajar de manera contundente como es su responsabilidad y su obligación”, señaló.

