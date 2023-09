Casi al filo de vencerse el plazo de 14 días que le otorgó el Pleno del Congreso, la Comisión de Justicia recibió a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para escuchar sus descargos respecto de presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. A decir, la publicación de un comunicado en favor de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos cuando el Parlamento evaluaba una acusación constitucional en su contra, la supuesta presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se pronuncie sobre el mismo tema; la permanencia de Inés Tello en la JNJ pese a haber superado el límite de edad de 75 años, la filtración de información reservada de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; y la no presentación de su informe anual ante el Congreso, tal como lo exige la Constitución.

Hubo quienes como María Zavala se acogieron a su derecho a guardar silencio. Otros sí se animaron a hablar, pero para evadir toda responsabilidad de los hechos investigados, como la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán.

Fue luego de que la legisladora Gladys Echaíz le preguntara si fue ella quien incluyó en la agenda de la JNJ el caso Ávalos. Sin dar nombres, esta le respondió: “Las agendas se elaboran con toda la comunicación pertinente; y luego, en el Pleno, si surge un tema, es planteado y abordado”, dejando entrever que no fue ella sino uno de sus seis colegas el responsable.

Pero Tumialán no soltó prenda, no dio nombres, y ante la insistencia de Echaíz no le quedó otra que comprometerse a entregar las actas respectivas. Recién entonces se sabrá quién o quiénes fueron los protectores de la inhabilitada extitular del Ministerio Público. En su presentación, además, la magistrada negó haber presionado al presidente del Poder Judicial, al tiempo de recordar que este asunto ya viene siendo investigado por el Ministerio Público.

IMPROCEDENTE

A la sesión también concurrieron los magistrados Humberto de la Haza, José Ávila Herrera, Inés Tello Valcárcel, Guillermo Thornberry y Aldo Vásquez. Este último, al término de la sesión, fue el único que se pronunció ante los periodistas. “Esperamos que este proceso se declare improcedente porque no hay un procedimiento reglamentado o, en su defecto, que se declare infundado y se archive porque no tiene lugar desde el punto de vista constitucional y jurídico; lo cual no significa que la Junta no acepte la competencia del Congreso para investigar y sancionar…”, manifestó.

La Comisión de Justicia, en tanto, ha convocado para hoy al titular del PJ, Javier Arévalo, y a la extitular de la Corte Suprema Elvia Barrios, entre otros.

SABÍA QUE

-Aldo Vásquez explicó que la continuidad de Tello en el cargo responde a una interpretación que hizo la institución de su ley orgánica, y que contó con la opinión de Servir.

-El Pleno del Congreso aprobó anoche ampliar en 14 días el plazo para que la Comisión de Justicia realice su investigación sumaria.

-“No existe evidencia de que hubo filtración (a IDL). Confío en la objetividad que tendrán al analizar los cargos”, dijo la presidenta de la JNJ, Imelda Tumialán.

-“(Lo actuado por la JNJ) es sumamente grave, revela desconocimiento de la Constitución, ligereza y parcialización”, señaló el expresidente del TC, Ernesto Blume.





