El premier Gustavo Adrianzén se refirió a las últimas declaraciones de Jorge Hernández Fernández, conocido con el seudónimo ‘El español’, quien aseguró que fue el inspector general de la Policía Nacional del Perú, Jhonny Véliz Noriega, quien dispuso la separación temporal del coronel PNP Hervey Colchado.

Y es que en un informe del dominical Panorama, se pudo ver una fotografía de Véliz Noriega, quien se desempeñaba como Director de Recursos humanos de la PNP, y ‘El Español’, que dataría del 2021. Cabe recordar que Hernández Fernández viene siendo investigado por el Ministerio Público por ser parte de una presunta red criminal que operaba para el golpista Pedro Castillo.

El presidente del Consejo de Ministros aseguró que desconoce la cercanía de Véliz y ‘El español’, además de que las decisiones que toman tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional del Perú son “absolutamente autónomas”.

“No conozco la información, no conozco la declaración, el expediente está muy lejos de mí, esa carpeta no la domino. Pero no sé hasta qué nivel puede significar que lo conoce. ¿Lo conoce de que una vez lo vio, de que lo ha visto cien veces, de que es su amigo íntimo? No lo sé, en todo caso eso se valorará”, aseguró el premier.

“Lo que sí puedo decir es que las decisiones que toma el Mininter y la PNP son absolutamente autónomas, absolutamente institucionales, y no obedecen a ningún criterio más que ese, el institucional”, añadió Adrianzén.

Harvey Colchado

Suspensión de Colchado

Cabe recordar que la Oficina Disciplinaria N°17 de la Inspectoría General de la Dirección de Investigaciones, a cargo del coronel PNP Giovanni Sandro Osorio Elguera, publicó la Resolución N°038, en la cual decide la “separación temporal del cargo” de manera preventiva de Harvey Colchado, como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), y que dirigió el allanamiento de la casa de la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como del despacho presidencial, en el marco de la investigación fiscal por el sonado caso Rolex.

La medida, notificada al mediodía de ayer, también resuelve “dar inicio al procedimiento administrativo sancionador en vía sumaria” en contra de Colchado, acusado de cometer en flagrancia infracción muy grave y otra grave contra la imagen institucional, en concordancia con la Ley que Regula el Régimen Disciplinario de la PNP.

Al inicio del documento, se explica que la resolución tiene como único sustento la difusión de la torta de cumpleaños de Colchado, en la que se aprecia una imagen alusiva a un allanamiento que sería el “reciente allanamiento a la casa de la señora presidenta (…) llevado a cabo el 29 y 30 de marzo de 2024, imagen que habría sido publicada por el propio coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamaní en su estado de WhatsApp el día 11 de abril de 2024 a las 2:21 p.m.”. Lo que denota que la medida obedece a una venganza de Boluarte.





