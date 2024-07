Otra mentira más que se le cae al ministro del Interior. No solo la prensa constató que el equipo electrónico denunciado como desaparecido por Juan José Santiváñez estaba en las instalaciones de la Diviac, hoy también lo hizo el presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, José Cueto.

El último domingo, el programa Cuarto poder reveló no solo la ubicación de ese dispositivo, sino que aclaró que no era para “chuponear”, como aseguró Santiváñez, sino que se trataba de un geolocalizador.

“Escuché al ministro afirmar que no había encontrado el equipo, obviamente porque esta ubicación de la Diviac (la sede en Surco) no es la normal; no entiendo por qué no le informaron al ministro dónde estaba físicamente”, declaró a su salida del local.

Semanas atrás, Cueto expresó públicamente su apoyo al titular del Interior e incluso se ofreció a iniciar alguna investigación contra la referida división PNP de ser necesario.

Esta vez, y pese a la irrefutable evidencia, reiteró su respaldo a Santiváñez.

“A mí, personalmente, me parece que el ministro del Interior hace bien las cosas”, expresó.

Esta no es la primera vez que se descubre que el ministro Santiváñez no cuenta la verdad.

El mes pasado, tras difundirse un audio donde se le escucha referirse de “huevón” de un periodista y negar que se trataba de su voz, el oficial que recibió esa grabación contó a la Fiscalía que, efectivamente, fue el ministro el autor de esas expresiones.

Como reveló Perú21, Juan José Santiváñez tiene la misión de desactivar la Diviac para cumplir con la venganza de la presidenta Dina Boluarte por el allanamiento a su vivienda del pasado 30 de marzo.

