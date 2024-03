Descartó que el titular del Interior sea cambiado, como es el pedido de varias bancadas. El premier Gustavo Adrianzén respaldó ayer a los cuatro ministros —de las carteras del Interior, Cultura, Transportes y Energía y Minas— que serán interpelados en el Congreso.

Adrianzén dio un espaldarazo a los titulares del Interior, Víctor Torres, y de Cultura, Leslie Urteaga, a 24 horas de que sean interpelados en el Parlamento.

“El que habla es absolutamente respetuoso de las decisiones que se adoptan en el Congreso de la República; y en esa dinámica de relación, entre el Ejecutivo y el Legislativo, reconocemos que —en este relacionamiento— podemos ser objeto de llamados de interpelación; y en cada una de esas circunstancias, el gabinete estará presente. De la misma manera, tengo que informar que este gabinete está unido y respalda íntegramente a cada uno de los ministros, y los respaldamos en estas sesiones de interpelación”, señaló Adrianzén.

VOTO DE CONFIANZA

Al ser consultado, en rueda de prensa, sobre el anuncio de algunas bancadas, como Perú Libre, de que no le darán el voto de confianza a su gabinete, el premier contestó: “A mí me apena haber leído el comunicado de la agrupación política que se refiere (Perú Libre), porque no me ha dado la oportunidad política de reunirme con ellos. Yo hubiera preferido, y este es talante democrático que inspira al que habla, que este gabinete que presido, llegue a las bancadas y explicar la política general del gobierno”.

Los ministros del Interior y de Cultura, se recuerda, asistirán mañana al Pleno a responder, cada uno, dos pliegos de interpelaciones.

Torres contestará mañana, a partir de las 7:00 p.m., dos pliegos de interpelación —que juntas suman 38 preguntas— en el Hemiciclo.

La primera moción —de cinco preguntas—, presentada por la congresista Kira Alcarraz de Podemos Perú (PP), que responderá Torres en el Pleno, es por el crecimiento de la inseguridad ciudadana, pese a que en noviembre del año pasado el Gobierno decretó el estado de emergencia en cuatro distritos: Lince, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, en Lima; y Sullana, en Piura.

La segunda moción —de 33 preguntas y elaborada por Elvis Vergara, de Acción Popular— está dividida en tres ejes: el cese del excomandante general de la PNP, Jorge Luis Angulo Tejada, y presuntas injerencias en ascensos, pases a retiro y cambios; la delegación de facultades en materia de seguridad ciudadana y el cumplimiento de acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), y el control fronterizo inoperante.

MINISTRA DE CULTURA

En la sesión de mañana, la titular de Cultura, Leslie Urteaga también será interpelada, a partir de las 4:00 p.m, y responderá un pliego total de 44 preguntas.

La primera moción —de 30 preguntas y presentada por Luis Aragón, de Acción Popular— gira en torno para que responda sobre cuáles han sido sus razones para haber dispuesto la tercerización de la venta de los boletos virtuales para el ingreso al Santuario Histórico de Machu Picchu, a cargo de la empresa Joinnus.

La segunda moción —de 14 preguntas e impulsada por Guido Bellido, de Perú Bicentenario— también es por el mismo cuestionamiento.

El lunes 25, asistirá al Pleno el titular de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, por la cancelación de vuelos en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, los días 1 y 2 de febrero de este año, e irregularidades en Corpac.

Ese mismo día, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, asistirá al Pleno para responder un pliego interpelatorio respecto a un presunto conflicto de intereses que tendría frente al relanzamiento del proyecto Tía María.

