Un día después de la excarcelación de Alberto Fujimori, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) salió en defensa del indulto humanitario que él le otorgó al exmandatario hace seis años, un 24 de diciembre de 2017, y confrontó a la Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) —que pidió al Gobierno abstenerse de ejecutar la liberación ordenada por el Tribunal Constitucional (TC)— calificándola como una “cueva de rojos”.

Dejando en claro su rechazo a cualquier intromisión del espectro internacional en asuntos internos, PPK subrayó que “un país debe ejercer su soberanía, obviamente dentro de los tratados internacionales”, al tiempo de demandar objetividad de los organismos defensores de los derechos humanos. “Esa comisión es una cueva de rojos y eso no debe ser así, las instancias internacionales deben ser objetivas, no pueden representar un punto de vista que en este caso es hiperprogresista, no está bien. (…) El Tribunal Constitucional es la última instancia, punto final, se acabó”, acotó.

PLENAS FACULTADES

Kuczynski, en declaraciones a Canal N, sostuvo que el caso Fujimori “está zanjado” con la liberación del expresidente, e insistió en la legalidad del indulto. “Yo lo di con las plenas facultades que me da la Constitución, (…) es facultad del presidente conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados; es clarísimo, pero aquí en el Perú, como hay conflicto permanente entre un grupo y otro, el que está en conflicto busca leguleyadas para deshacer las cosas”, reflexionó.

Pese a estas argumentaciones, el expresidente no quiso opinar sobre si Fujimori fue condenado justa o injustamente, pero sí comentó que no hubo pruebas sobre su responsabilidad mediata en casos como el de La Cantuta, Barrios Altos o Pativilca. “Hubo un manejo que retrospectivamente no se ve transparente, pero creo que el señor ha cumplido 16 años en la cárcel, está superdisminuido, padece de fibrosis pulmonar que puede ser una enfermedad fatal, ya cerremos los capítulos. (….) Hay que voltear la página, señor Fujimori, recupérese en su casa y pasemos la página”, enfatizó.

SIN REPARACIÓN CIVIL

Ayer, en tanto, Alberto Fujimori pasó su primer día en libertad acompañado de sus hijos y sus nietas. A primera hora, Keiko Fujimori, al ser abordada por la prensa, evitó dar detalles. “Ha dormido con Kiara, es lo único que puedo decir”, fue su escueto comentario. Horas más tarde, el abogado Elio Riera informó a los periodistas que no habrá más pronunciamientos de la familia sobre el tema.

Quien sí dio algunos alcances de la estrategia legal fue él, que ante el pedido del Ministerio Público para que se varíe el mandato de comparecencia con restricciones de Fujimori por el de detención domiciliaria por 18 meses, replicó que su patrocinado no fugará del país. “¿Qué riesgo latente de fuga? El señor expresidente se va a quedar en el Perú, el objetivo de lograr el indulto era que pudiera regresar al hogar. Yo descarto esos comentarios de que iba a fugar, eso lo rechazo categóricamente”, subrayó.

Riera, además, refirió que solicitará por la vía constitucional la nulidad de todas las sentencias emitidas contra Alberto Fujimori y, en ese contexto, descartó el pago de la reparación civil de aproximadamente S/57 millones que fue impuesta por el Poder Judicial por tres casos: el allanamiento irregular a la vivienda de Vladimiro Montesinos, la compra irregular de Cable Canal y el pago de la CTS a su exasesor. “La deuda se sustenta en una presunta autoría mediata, no existe ningún elemento de convicción sobre eso”, añadió.

