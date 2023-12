El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), aseguró que no se fugará de la justicia peruana si es que le conceden un permiso para viajar a Estados Unidos para tener una atención médica.

Según mencionó, lleva una válvula artificial en el corazón, por la cual debe tener un control específicamente en una clínica de Estados Unidos, donde regularmente tiene citas.

“Traté el otro día de ir a una cita en una clínica de Estados Unidos porque tengo una válvula artificial en el corazón que ellos pusieron, pero el juez, en su infinito conocimiento médico, me prohibió el viaje. Yo me comprometo con los oyentes y con el mismo juez que si voy, regresaré. Yo he estado aquí todo el tiempo y nunca he hecho ningún intento de fugarme. Incluso hoy legalmente no tengo impedimento de salida y no puedo salir”, declaró en RPP.

Kuczynski cuestionó que esté siendo investigado hace seis años en el Ministerio Público por el caso Odebrecht sin que se presente acusación formal en su contra. La mitad de este periodo, lo ha pasado con prisión domiciliaria.

“Hace 6 años que me investigan, de los cuales he pasado 3 encarcelado en mi casa, y, hasta el día de hoy, nada, ¿cuál es la acusación? ¿Qué cosa es? A cada rato tengo sesiones con la Fiscalía y, hasta el día de hoy, yo no estoy más ilustrado de qué es lo que buscan, pero me defiendo”, concluyó.

