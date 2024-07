El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski aseguró que pudo haber caído en una “trampa” al indultar al expresidente Alberto Fujimori en 2017. No obstante, indicó que, en ese momento, no se esperaba que sentenciado exmandatario buscara postular nuevamente a la Presidencia.

“Yo caí en la trampa, pero a mí me parece que, el señor que ya había pasado 15 años en la cárcel, podía seguir con su condena en su casa. Esto no fue un indulto en el sentido del perdón, esto fue una conmutación de su pena, de Barbadillo a su casa”, indicó en Canal N.

El exmandatario señaló que Fujimori se encontraba “muy enfermo”. Asimismo, resaltó que nunca fue parte de su gobierno y recordó que en 1998 le increpó a Fujimori por el deterioro institucional que generaba su gobierno.

“Él estuvo muy enfermo. Creo que salir de la cárcel le ayudó, lo revitalizó. Ahora se acaba de romper la cadera, lo que es una operación delicada. Yo le deseo lo mejor a Fujimori. Nunca fui parte de su gobierno. Yo creo en la democracia con D mayúscula. Y Fujimori no. Yo mismo se lo dije en el año 98, en la Universidad de Piura, le dije que estaba destrozando las instituciones del Perú

Habló sobre Keiko Fujimori

El expresidente consideró que la excandidata presidencial Keiko Fujimori “fue abierta en su oposición” en cuanto a destituirlo del cargo desde que inició su gobierno. En ese sentido, calificó a la lideresa de Fuerza Popular como un “elemento desestabilizador”.

Kuczynski consideró que la lideresa de Fuerza Popular “será absuelta” en el juicio por el caso Cocteles, en el que se la acusa de haber lavado dinero a través de aportes no declarados de su campaña presidencial.

“En ese momento no estaba tipificado en la ley. Ahora el candidato que quiere conseguir plata de algún ‘tutumpote’ para su campaña, no lo va a conseguir; los únicos que van a conseguir son los mineros ilegales, los de la tala ilegal, de trata de mujeres y niños, porque todo eso es bajo la mesa”, indicó.

El exmandatario consideró que Fuerza Popular “no es una organización criminal”: “Yo soy justo con ella, yo creo que las acusaciones contra ella en este momento no tienen ningún sustento real. Yo soy absolutamente objetivo. Ella me maltrató”.

Agregó que “todo empezó con la ‘Comisión Bartra”, creada para investigar sus vínculos con Odebrecht. En ese sentido, recordó que los parlamentarios que integraban la comisión asistieron a Palacio de Gobierno para hacerle preguntas.

“Esta comisión Bartra que era un chiste realmente. Al salir de Palacio después de que recibí la comisión Bartra, uno de los miembros, muy conocido, me dijo ‘oye, a aquí no hay nada’... Pero dos minutos después, frente a la prensa, dijeron que era culpable”, aseveró.

Cuestionó el papel de la Fiscalía

Kuczynski cuestionó la labor de la Fiscalía de la Nación e indicó que existe una “secuencia” similar a la “Inquisición”: “Se meten a la casa con una comba; los periodistas están citados 6:00 de la mañana, como lo fueron aquí; se habla con la prensa, sobre todo escandalosa, y se hace toda una campaña contra la persona”.

El ex jefe de Estado consideró que la “la presunción no existe” y aseguró que la Fiscalía “está mal concebida”. “El inquisidor es el acusador. Esto es la inquisición, no es la investigación y la acusación si da lugar a ella”, indicó.

El expresidente es investigado por haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011. Asimismo, se le investiga por las asesorías a la constructora brasilera que brindó sus consultoras Westfield Capital, First Capital y Latin American Enterprise, cuando se desempeñaba de presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

