El impasse generado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue superado y Perú recibirá la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, que le corresponde desde diciembre de 2022. En una reunión en Chile, representantes de ese país, Colombia, México y Perú acordaron que sea Chile quien ostente la presidencia pro tempore hasta el 1 de agosto, y luego la posta será entregada a Perú. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Klaveren.

“Nosotros siempre hemos reconocido el derecho que le corresponde al Perú para ejercer la presidencia pro tempore, y en ese espíritu hemos asumido la responsabilidad de actuar como intermediarios, justamente para poder resolver esta situación”, dijo.

UNANIMIDAD

El canciller chileno enfatizó que la decisión de entregar la presidencia a Chile y luego a Perú fue aprobada por los representantes de los cuatro países. “Existe la disposición de los cuatro países miembros de seguir avanzando”, dijo. No obstante, explicó que varios grupos trabajo de los 17 que existen en el organismo internacional se vieron paralizados por la negativa de México de entregar la presidencia al Perú.

En el encuentro en Santiago de Chile participó no solo el canciller de Chile, sino también su homóloga mexicana, Alicia Bárcena, quien ejerció como embajadora de México en Chile hasta su nombramiento como secretaria de Relaciones Exteriores hace seis días. Asimismo, en representación de Perú, asistió el encargado de negocios a.i. del Perú en Chile, Renzo Villa Prado, y en representación de Colombia el encargado de Negocios a.i. de Colombia en Chile, René Correa Rodríguez.

REACCIONES

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que el acuerdo multilateral “refleja la eficiencia y profesionalismo de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores”. No obstante, ese portafolio ha sido cuestionado por no haber sido lo suficientemente enérgico contra López Obrador en los foros internacionales.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Ana Cecilia Gervasi, aseguró que la Alianza del Pacífico es un sistema de integración exitoso debido a que “es un mecanismo pragmático que ha estado siempre libre de ideologizaciones y politizaciones”. En ese sentido, indicó que la solución adoptada por el organismo ha sido especial y práctica.

El exrepresentante del Perú ante la OEA Hugo de Zela consideró que la “Alianza del Pacífico va a empezar a funcionar normalmente de nuevo”. Resaltó que las decisiones se toman por unanimidad y, como consecuencia y de manera implícita, “México acepta que el Perú presida la Alianza y acepta que el Perú tiene un gobierno legítimo”. No obstante, consideró que el hecho de que la presidencia se la haya entregado a Chile y no a Perú directamente fue “probablemente para que (el presidente de) México pueda salvar la cara”.

El diplomático también resaltó el papel que ha jugado nuestro vecino del sur para resolver el impasse generado por el mandatario mexicano. “Lo que está haciendo Chile es ayudando a que se cumpla el tratado y que la presidencia que le toca al Perú la asuma el Perú”, dijo. No obstante, consideró que esta decisión también es un reconocimiento de los Estados parte de que la organización se ha visto perjudicada.

“Los cuatro países están reconociendo implícitamente que la Alianza del Pacífico estaba paralizada en algunas de sus tareas, que eso es negativo y hay necesidad de corregirlo. Eso es lo que están haciendo con esta decisión”, enfatizó.

Por otra parte, De Zela consideró que el primer organismo dentro de la Alianza que reanudará su funcionamiento es el Grupo de Alto Nivel, que reúne a vicecancilleres y viceministros de Comercio de la Alianza del Pacífico. “Es la instancia de nivel político que prepara las decisiones que se toman al más alto nivel”, dijo.

ANTECEDENTES

Según el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, “la presidencia pro tempore será ejercida sucesivamente por cada una de las partes, en orden alfabético, por periodos anuales iniciados en enero”. En enero de 2022, Colombia le entregó a México la presidencia y el Perú la iba a recibir en México, durante una cumbre en noviembre de ese año. No obstante, el Congreso no autorizó al entonces presidente Castillo a viajar, ante las graves acusaciones de corrupción en su contra. Por ello, se convocó a una cumbre en Perú para el 14 de diciembre, en la que participarían López Obrador, Gustavo Petro y Gabriel Boric. Sin embargo, tras la destitución del expresidente Pedro Castillo como consecuencia del golpe de Estado que dio el 7 de diciembre, el presidente de Colombia y el de México desconocieron la constitucionalidad del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y cancelaron su viaje. Esto generó que la coordinación sea retenida de forma arbitraria por López Obrador. “Yo no quiero entregar (la presidencia) a un Gobierno que considero espurio”, dijo en febrero. Asimismo, tres meses después, AMLO volvió a referirse a Dina Boluarte y pidió que liberen al expresidente golpista Pedro Castillo.

“Que le deje la Presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo y que saquen de la cárcel a Pedro Castillo”, señaló.

Fuentes diplomáticas le dijeron a Perú21 que normalmente la entrega de la presidencia pro tempore se hace en el transcurso de una cumbre alterna. En ese sentido, las fuentes indicaron que Perú recibirá el cargo en Chile el 1 de agosto.