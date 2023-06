“Juntos por un Perú en Paz”, es el eslogan del gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, hay miles de peruanos que no tienen ni paz ni futuro y, por el contrario, viven marginados y olvidados por un Estado discriminador. Hoy, 28 de junio, se conmemora el Día del Orgullo, pero la comunidad gay peruana no tiene nada que celebrar.

En nuestro país hay más de 175 mil familias diversas que no han podido inscribir a sus hijos en Reniec porque el Estado no reconoce que tengan dos papás del mismo sexo. Según Karenina Álvarez, presidenta de la Asociación Familias Homoparentales, en promedio, cada una de estas familias tiene dos hijos. “Son más de 300 mil niños que no tienen derecho a la identidad, a veces, los colegios no los quieren recibir”, expresó.

La abogada Claudia Sandoval indicó que esto pone en grave riesgo a los pequeños y cuestionó que los políticos de izquierda y derecha no tienen una clara voluntad para hacer que esto cambie. Explicó que cuando muere el padre que no logró reconocer a su hijo, no puede heredarle nada y el menor queda desprotegido, sin derecho a una pensión o a una vivienda.

“Los movimientos conservadores como Con mis Hijos no te Metas utilizan argumentos como la integridad de los niños para descalificar la igualdad de derechos. Sin embargo, no velan por los pequeños. Qué mejor forma de cuidarlos que reconociendo a su familia y su identidad. ¿Qué pasa cuando el padre que inscribió a su hijo se muere? Su pareja no tiene la patria potestad y el menor puede ir a un orfanato. Además de la pérdida, debe lidiar con el trauma de ser separado de su familia”, acotó.

Sandoval dijo que es urgente que el Congreso apruebe leyes en favor de la comunidad LGBTIQ+: “Esto generaría a ambos padres el deber de mantener al niño. Actualmente, si la pareja se separa, la persona que firmó al hijo tiene la patria potestad completa. Si quiere, puede llevarlo a vivir a Japón, como si nada, generando un impacto negativo en el pequeño”.

Intentar tener los mismos derechos cuesta miles de soles

El formar una familia no es el único reto que enfrentan las personas LGBTIQ+. Si eres homosexual, sueñas con casarte y que tu matrimonio sea reconocido en el Perú, deberás pasar tu vida ahorrando para costear el trámite, pues además de los gastos de pasajes al extranjero, papeleo y la estadía, debes desembolsar una exorbitante suma para llegar a la CIDH y que esa instancia ordene la inscripción al Estado Peruano.

Según el abogado especializado en estos temas, Daniel Reyna, los gastos legales (honorarios y tasas judiciales) varían entre 150 y 200 mil soles. “Lo más triste es que pagarlos no garantiza obtener el reconocimiento del matrimonio en el Perú”, sostuvo.

Por su parte, el abogado Marcial Gutiérrez coincidió con esta cifra, y expresó que el proceso puede tardar 15 años. “Hasta el momento, nadie ha podido lograr el reconocimiento”, agregó. Esto es una clara discriminación del Estado, pues los heterosexuales pueden acceder a matrimonios masivos gratuitos y rápidos.

¿Y la salud?

Otra pesada cruz que carga una persona no heterosexual en nuestro país es la estigmatización, burla y marginación. Todo ello merma su salud mental. “Los problemas más comunes, según el estudio que realizamos en 2021, son ansiedad, baja autoestima e inseguridad y depresión”, detalló Catherine Revollar, psicóloga de Más Igualdad.

“El rechazo y discriminación continua, tanto en la familia como en la sociedad general, puede arrinconar a personas LGBTIQ+ a que piensen que el suicidio es la única alternativa frente a la idea de que esta violencia no va a parar. Si una persona LGTBIQ+ es víctima de violencia y decide denunciar, lamentablemente los sesgos interfieren y la denuncia no procede”, refirió.

Precisamente, Más Igualdad implementó el Botiquín Emocional Arcoíris, con apoyo de la embajada de Suiza, que brinda ayuda psicológica gratuita a las personas LGBTIQ+. Para obtener asesoría, pueden comunicarse al 955178208.

En tanto, Samantha Braxton, aliada del Minsa, y creadora del Miss Transformista Perú, indicó que es vital que el Ejecutivo eduque al personal médico para que respete la diversidad sexual. “Muchas veces, las personas trans con un diagnóstico de VIH tienen miedo de ir al hospital porque son discriminadas y humilladas. Con educación podemos conseguir un cambio y mejorar las condiciones de vida de la comunidad gay, que históricamente ha estado relegada”, afirmó.

Según la última encuesta de Ipsos, el 66% de peruanos está en contra del matrimonio igualitario y el 64% de la población desaprueba que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, lo cual evidencia que aún falta mucho por hacer para lograr la tan ansiada igualdad de derechos.

Tenga en cuenta

Este sábado 1 de julio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo desde las 3:00 de la tarde. El punto de concentración es el Campo de Marte y finalizará en la Alameda 28 de Julio.

La prohibición de la Municipalidad de Lima de culminar el recorrido en la Plaza San Martín generó el rechazo de los colectivos LGBTIQ+.