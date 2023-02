Carlos Canales alcalde de Miraflores y uno de los postulantes al AMPE- Asociación de Municipalidades del Perú, mandó un mensaje claro y directo a los alcaldes sobre dejar de lado los enfrentamientos e ideologías. Ello en clara alusión a Dennys Cuba, alcalde de Huancayo por Perú Libre y también postulante a la presidencia de esta asociación.

“Quiero invocar a todos los alcaldes del Perú que no caigan en el juego de politizar el AMPE, de llevar personas que están ligadas con la violencia extrema que quieren tomar espacios como el AMPE para llevarnos al enfrentamiento en vez del trabajo conjunto y en equipo, nos guste o no quien está en el poder”, sentenció.













En otro momento explicó porqué quiere ser presidente del AMPE.

“Toda mi vida a través de la actividad política he recorrido el interior del país, caseríos, centros poblados, donde he visto la falta del Estado en servicios básicos e incluso en la capacitación del sector turístico, mypes y pymes. Muchos alcaldes del interior me dijeron si podría ayudar a sus municipios a través de la actividad turística. Eso fue lo que me motivó a plantear una serie de iniciativas que tienen que darse un verdadero trabajo municipal” agregó.





