El procesado por terrorismo, Guillermo Bermejo, señaló esta tarde desde Huancayo, que se sentiría honrado de ser suspendido durante 120 días frente a la investigación que le realiza la Comisión de Ética del Congreso por sus declaraciones en favor del cierre del Parlamento. Él se encontraba junto a la parlamentaria Silvana Robles.

Declaraciones del congresista Guillermo Bermejo desde Huancayo.

Durante un evento a favor de la recolección de firmas para cambiar la Constitución realizado en Junín, el congresista de Perú Libre aseguró los parlamentarios buscan una sanción hacia su persona sin si quiera “haber leído la Constitución”.

“Lo que yo he dicho es que si el Congreso le niega la confianza a dos gabinetes el presidente cierra el Congreso, eso lo digo yo o lo lo dice la Constitución que tanto defienden los señores estos, entonces cómo demonios se le va a ocurrir a un congresista que no ha leído la Constitución si quiera, meterme a Ética”, señaló Bermejo.

Además añadió que sería “un honor” que el “Congreso vacador”, lo suspenda 120 días, ya que, utilizaría ese tiempo para juntar firmas para cambiar la Constitución.

“De un Congreso como ese, un Congreso vacador, que quiere boicotear la democracia, que quiere vacar al presidente, que quiere tirarse a todos los ministros semana por semana, sería un honor que me suspendan 120 días, y esos 120 días me voy a dedicar a eso a juntar firmas para la asamblea constituyente”, aseveró.

Arremete en contra de la Defensoría del Pueblo

Frente a la consulta sobre lo declarado por la Defensoría del Pueblo, quienes instaron a los parlamentarios a mantener “absoluta neutralidad” en procesos que de iniciativas ciudadanas de consulta popular, el congresista indicó que es “una opinión politizada” y que la Defensoría “no tiene la facultad”, de opinar sobre el tema.

“La Defensoría del Pueblo no tiene facultad para dar este tipo de opiniones para comenzar. Segundo es una opinión que no es técnica sino politizada” dijo y agregó Bermejo que “lamentablemente el señor Walter Gutiérrez tienen un serio acercamiento al Partido Aprista Peruano que es enemigo público del país y del gobierno, así que nosotros no estamos violando ninguna norma, ninguna ley, nosotros no tenemos que dar explicaciones de nuestras actividades extraparlamentarias”.

Arremetió contra la entidad diciendo también que en lugar de dar ese tipo de comentarios “debería dedicarse a defender al pueblo, el señor defensor del pueblo que se ponga la pilas y que comience a visitar todos esos lugares del país donde se esta reclamando la presencia de la Defensoría del Pueblo y deje de politizar una institución que es del estado”.

Enfrentamientos por llegada de Guillermo Bermejo a Huancayo, además el congresista de Perú Libre azuza la violencia contra una reportera en Huancayo.