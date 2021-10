Carlos A. Anderson da órdenes en perfecto inglés británico a su perro Perseus, un welsh terrier al que llama “hijo”. Le pregunto acerca de su buen inglés y responde preguntando: es un defecto, ¿no?

El recorrido profesional del actual congresista de Podemos Perú se inició cuando, a los 17 años, empezó a dar clases para pagar sus estudios: “Soy peruano. Papa a la huancaína, ají de gallina y todo lo demás, pero tengo ancestros que vienen desde Escocia y el inglés siempre ha estado muy cerca y le tengo mucho cariño”. Asegura que gracias a eso pudo ganar un concurso internacional para formar parte del servicio mundial de la BBC. “He vivido 22 años en el extranjero, mis tres hijas nacieron en Gran Bretaña, pero ojo, no soy como Toledo, no imposto la voz y hablo muy bien el castellano”.

Un peruano en Nueva York… y en Londres

Estudió Economía en la Universidad del Pacífico, pero antes de terminar la carrera, recibió por télex la noticia de que había sido clasificado para la BBC. Viajó a Londres a trabajar y a seguir estudiando, primero por un diploma en Economía y luego en un doctorado en Historia Económica, en London School of Economics.

Cuenta con voz de locutor, que trabajaba en la realización de informes y para programas especiales de radio, hasta que vio un anuncio para postular a la Unidad de Inteligencia de The Economist, a donde, después de 17 entrevistas, ingresó. Tenía 31 años y asegura que fue la etapa más feliz de su vida: “Trabajaba con gente de primera, hacía informes especiales, iba a la biblioteca de LSE, viajaba haciendo entrevistas, no tenía horarios y elaboraba análisis de riesgo país. Me pagaban muy bien, además”. Pronto comenzaron a invitarlo como expositor internacional, lo que derivó en una oferta de trabajo como economista jefe del Banco Suizo en Nueva York.

“De Barrios Altos al mundo”

Hospedado en lo alto de un hotel hiperlujoso, con Manhattan a sus pies, se preguntó cómo fue que sucedió “si soy un chico de barrio”. Había tenido una infancia dura por el divorcio de sus padres. Se había refugiado en los libros desde pequeño, cuenta, para escapar de esa realidad. Y aunque pasaba también las tardes jugando a la pelota con los amigos fuera de casa, en Barrios Altos, sus recuerdos están, más bien, llenos de nostalgia por la temprana muerte de su padre, cuando apenas tenía 9 años: “Mi padre era un hombre muy mayor y mi madre muy jovencita. Se llevaban 30 años, pero también había una diferencia social. Él era hijo de extranjero y mi madre hija de carpintero. Igual digo que en Perú se crean narrativas, sobre todo, narrativas políticas del pobrecito ‘que llega a’ y yo no creo en nada de eso. Lo que la vida me dio y lo que me tocó vivir me ha hecho más fuerte”.

Todos vuelven…

Cuenta Anderson que, a pesar del éxito en distintos bancos de Estados Unidos y Colombia (ABN AMRO, Lehman Brothers, UBS y SBC Warburg), poco a poco lo llamó la tierra. Primero intelectualmente, con un par de colaboraciones en diarios nacionales, y luego estableciéndose, en 2009, como consultor y profesor.

En 2015 fue presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN “para después de dos años y algo, frustrado” regresar a sus actividades privadas. Fue allí que creó el Instituto del Futuro, “una aventura que se inició en 2017 y que busca mirar para adelante, algo que espero se entienda pronto en el Perú”.

¿Podemos?

Un día, un general jefe de la lucha contra la minería informal entró a Ceplan rodeado de mucha gente y gritando órdenes, así que Carlos Anderson le dijo: “Disculpas, señor Urresti, usted se ha equivocado de cuartel; aquí mando yo”.

Daniel Urresti nunca lo olvidó, a tal punto que, cuando iba a ser candidato presidencial, lo buscó para elaborar su plan de gobierno. Si yo aceptara, le dijo Anderson, ¿estaría trabajando para un asesino o un violador? “Me dio toda la explicación del caso y la verdad es que me dio buen feeling”.

CHISPAZOS

Solo en su bancada: “Creo que los partidos políticos no representan a nadie. Creo que hay una desconexión muy profunda entre la ciudadanía y los partidos, porque estos no han encontrado nuevas formas de comunicarse y conectar con la sociedad”.

"Yo no represento a Podemos y Podemos no me representa. Acción Popular tampoco, ni a los que creemos que representa, y así con PPC y todos los partidos. En todo caso, espero ser una influencia positiva para Podemos".

¿Por qué seguir siendo parte?: "Encontré en Podemos respeto por mis posiciones. Si bien somos cinco en la bancada, creo que es más fácil que yo los convenza a que ellos me convenzan y no por testarudez, sino porque me preocupo de tener los argumentos y de investigar".

Su relación con José Luna: "He dicho abiertamente que no apoyaré jamás nada que huela, suene o tenga que ver con algún interés privado del señor Luna o de ninguno de los que están allí. Cero. Soy muy claro en mi apoyo a la Sunedu, creo en el poder de la educación y que el Perú debe mejorar para competir con el resto del mundo".

¿Por qué regresó?: "El Perú duele, pero es como el fútbol, hay que sufrir, y cuando llegue el triunfo, este va a ser eterno. Soy un optimista, por eso estoy aquí".

