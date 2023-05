Ingresó a la Universidad Católica con el primer puesto, fue el primero de su promoción siempre, desde el colegio hasta el posgrado y, sin embargo, dice que no era ‘chancón’ sino que funcionaba como una esponja para ciertos temas. Alonso Segura , uno de los dos ministros de Economía en el gobierno de Ollanta Humala, habla de políticas públicas, analiza la crisis actual donde ve un claro deterioro del Perú y también habla de su amor por los gatos.

Actualmente, desde la organización A la Michi busca concientizar sobre el trato a los animales y la importancia de que encuentren un hogar. Explica que ha logrado más de 80 rescates y 40 recolocaciones entre neonatos, madres abandonadas con sus crías e incluso accidentados que no terminan de recibir nunca atención especial y, sin embargo, confiesa que a esfuerzos como el suyo debe, por lo menos, reglamentarse la Ley Cuatro Patas aprobada en 2021, que contempla la esterilización de todos los perros y gatos en el país.





PROFESOR NATO





Sorprende su paciencia. Es calmado y extremadamente didáctico. Cuenta así, que desde muy pequeño le gustaba enseñar. Tanto él como sus dos hermanos mayores daban clases para los amigos del colegio. “Hacíamos como escuelita, acá”, dice desde el jardín de la casa donde crecieron en Miraflores junto a sus padres. La docencia lo acompañó desde entonces hasta ahora, durante la carrera como profesor preuniversitario y después de ser ministro como Director de Finanzas en la PUCP. Sonríe cuando dice que eso lo ayuda en las entrevistas y que no sufre pánico escénico, lo que contrasta con su voz baja y una aparente timidez que se diluye entre el análisis económico, su pasión por los animales, el amor por los viajes y su confesa vocación de servicio.





VIDA PÚBLICA





“Si te das cuenta, yo me fui hace 6 años del ministerio y hemos tenido unos 11 ministros de Economía en ese tiempo. Un país no puede caminar así”, dice cuando analiza la difícil situación del Perú a causa de la inestabilidad política: “el problema es nuestra clase política”, asegura y afirma, no sin fastidio, que mucha gente toma el ser ministro como un trampolín:”Se trata de servir y todas las veces que dejé el sector privado por el sector público ha sido castigando sueldo de forma brutal”. Alonso Segura comenta que ha sido tres veces parte del Estado, que fuera de eso trabaja con organismos multilaterales, en asesorías a gobiernos, dando conferencias o viendo programas relacionados con la pobreza, estabilización o políticas y gestión públicas, como lo que hacen en HacerPerú. Su paso por el ministerio lo ha llevado a estar dentro de la baraja de dos gabinetes en los últimos años y así terminó por reunirse con Pedro Castillo y Dina Boluarte.





CITAS PALACIEGAS





Cuando Pedro Castillo ya era presidente electo, Josué Gutierrez, el flamante defensor del Pueblo, fue una de las personas que llamó a Segura. Lo conocía porque había sido coordinador de la bancada nacionalista cuando fue congresista, así que fue uno de los mensajeros de Castillo para invitarlo a ser ministro de Economía. Alonso Segura puso ciertas condiciones y llegó el día de la reunión que describe como un horror: “Yo había puesto algunos límites, pero volvieron a plantear su agenda y tuve que darles la contra punto tras punto. Castillo era el que menos participaba, él andaba en Saturno. Cerrón fue el que más habló. Me salí de carrera”, explica.

Cuenta también Segura que lo llamaron en dos momentos complicados: cuando asumió Castillo y cuando cayó su gobierno. “No es ideal, pero alguien tiene que sentarse allí y sabes que tienes la experiencia. Lo que conversé fue que era necesario un grupo de carteras para que el gabinete económico esté alineado y pedí saber quién sería el premier. No me hicieron caso, así que no juramenté. No se trata de ponerme un fajín, la idea es trabajar”, concluye.





A LA MICHI





Segura dice que cree en el Perú, que no pierde las esperanzas. De todos modos, como solución, dice medio en broma, “tendremos que persignarnos y que en la próxima elección tengamos un milagro”. Mientras tanto, ha decidido llamar a la reflexión por temas también sensibles y no duda en dar la cara para que se conozca la situación de tantos animales que necesitan ayuda y, sobre todo, la urgencia de que las leyes apoyen la causa, como en el caso del apoyo que deberían recibir las asociaciones de rescate para no estar limitadas a sus propios recursos. Toda la información en A la Michi Perú.





CHISPAZOS





¿Te identificas con el gobierno que hizo Ollanta Humala, aunque dices que no eres político?

El gobierno del presidente Humala no fue de izquierda, si quieres. Fue una política tecnocrática, es más, yo entré en la segunda mitad del gobierno, cuando estaba claro que la línea era más pragmática. Y creo que no hemos tenido mejor gabinete ni antes, ni después.

¿Consideras que fue un gobierno de centro?

Creo que sí. Yo creo que la izquierda y la derecha, ambos han hecho mucho daño al Perú y eso se puede ver en el tiempo. En 2016, fue la derecha la que genera este caos —Fujimori y PPK—. Y después la remata la izquierda.

¿Quién te llama para ser ministro, Humala o Heredia?

Me llama el presidente. Con Nadine Heredia se veían cosas más protocolares y no se metía tanto como dicen. El presidente era el que tomaba las decisiones, aunque también escuchaba y respaldaba.

¿Mantienes la relación con Humala, lo van a acusar pronto?

Sí, no lo veo prácticamente. Pero como es público lo visité en prisión.

¿Lo visitarías de nuevo?

Sí. Yo no he visto evidencia de nada y he hablado con ministros, todos decentes, y ninguno hemos visto nada irregular. Si bien creo que las cosas tienen que investigarse creo también que hay mucha cacería de brujas.





