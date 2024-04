El movimiento ciudadano Integridad nació desde la iniciativa impulsada por el miedo que sintió Jorge Lazarte al ver a Pedro Castillo llegar a la Presidencia del Perú. Desde esa plataforma, hoy desactivada –porque, valgan verdades y confesiones “me encanta lo que hicimos, pero no me da para vivir”—, se lograron cuatro iniciativas que Lazarte guarda orgullosamente, enmarcadas en su habitación; la principal, la ley 31399 que aclara el artículo 206 de la Constitución para que no pueda hacerse una reforma mediante un referéndum convocado por el Presidente, sin que sea aprobado primero por el Congreso de la República. Una ley que intentó derogar Anibal Torres cuando era titular de la PCM.

Aunque Jorge Lazarte ha regresado a trabajar en un estudio de abogados, este primer paso por la política, corto, pero intenso, ha sido plasmado en su tercer libro llamado Peruanos por vocación. Allí hace un recuento de las conclusiones a las que llega tras ese periodo de dos años, pero también narra los entretelones de una aventura que incluyó alianzas con el fujimorismo, César Acuña, la exfiscal de la Nación, Avanza País, entre otros: “No estaba dentro de mis objetivos enaltecer o emular a todos ellos y lo expliqué en un video en su momento: En la Segunda Guerra Mundial, enemigos acérrimos como Inglaterra, Rusia y Estados Unidos se unieron para combatir a Hitler. Una de las razones por las cuales estuve dispuesto a salir de Intercorp fue porque sentí que estaba en riesgo la democracia y no era una suposición. Eso se confirmó el 7 de diciembre, cuando hubo un golpe de Estado. Se tenían todas las intenciones de hacer una dictadura y había que encontrar aliados”, explica.

¿Estás alejado de la escena política, por ahora?

Sí. De hecho, por mi trabajo actual no puedo tener ningún vínculo con la política lo que por momentos es un poco frustrante. Te pongo un ejemplo. Estoy en contra de la inscripción del partido ANTAURO, me parece que es ilegal y que el JNE ha actuado de manera ilegal, pero, aunque he querido presentar una solicitud de nulidad, por política del estudio donde trabajo, no puedo hacerlo.

¿Son incompatibles el sector privado y el empresarial con la política?

A mí me parece que no. De hecho me parece que está mal, pero esos sectores no quieren participar en temas políticos y, sin embargo, yo pienso que un asesino de policías no debe tener ni la oportunidad de postular a la Presidencia de la República. Me parece inaceptable.

¿Si Integridad continuase, estarías impulsando la salida de ANTAURO del ROP?

Claro. Pero la verdad es que no podía seguir por las obligaciones familiares que tengo y ese proyecto. No tenía financiamiento, justamente porque las empresas no querían poner plata. A mí me costó mucho generar ese involucramiento, incluso a la hora de jalar talentos.

¿Pero hay iniciativas empresariales preocupadas por el desarrollo del Perú?

Me encanta, pero me gustaría que exista un partido político de empresarios. Tal vez es una idea medio revolucionaria, pero me gustaría que los empresarios, con sentido de permanencia y con todas las bondades que te ofrece el sector privado, funden un partido, pero no a título individual, sino a título colectivo. Sería una forma de permitir que el talento participe en política. No sé, es una idea soñadora.

¿Lo que quiere decir que volverás a intentarlo más adelante?

Sí, seguro. Pero todo tiene su momento. De repente cuando mis hijos hayan salido de la universidad y tenga más ahorros. Ahora veo el participar en política como un lujo.

¿Cuándo comenzaste con Integridad creías en el fraude en 2021?

Yo nunca apoyé la teoría del fraude, pero sí creo que hubo fraude en mesas puntuales y también que el gran problema fue que Keiko no tenía suficientes personeros.

Te acercaste bastante al fujimorismo durante esa época, ¿cierto?

Lo que encontré fue un partido muy organizado, disciplinado y estructurado que estaba alineado con el objetivo de vacar a Pedro Castillo, al igual que Avanza País y Renovación Popular.

¿Y tienes críticas hacia esos partidos?

Contra todos tengo críticas, pero estaban alineados con el objetivo que teníamos.

Defendiste también a Patricia Benavides y ahora está siendo investigada.

Sí, pero en ese momento ella estaba siendo atacada por Castillo, pero el objetivo de esa movilización era demostrar que la ciudadanía no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Pedro Castillo contra la Fiscalía de la Nación. Que las investigaciones tenían que seguir y que la ley es igual para todos.

¿Crees que Dina Boluarte es la continuidad de Pedro Castillo?

No veo en Dina el peligro que veía en Pedro Castillo. No creo que Dina quiera hacer del país una dictadura y eso se ve desde la calidad de los ministros de ahora.

DATOS DEL PERSONAJE

-Jorge Lazarte estudió Derecho en la Universidad Católica y un Máster en Derecho de Negocios en la Universidad Francisco de Vitoria.

-Una de las cosas que más ansiedad le genera es sentir que se pasa el tiempo sin hacer algo productivo, algo que además de generar valor, trascienda en el tiempo.

-Lazarte cita a George Clason para hablar de las oportunidades. “La oportunidad es una diosa arrogante que no pierde el tiempo con quien no está bien preparado”.

-Y concluye deslizando la idea de que, tal vez algún día, podría tentar la Presidencia y que Integridad y lo que viene haciendo le han servido de preparación.

