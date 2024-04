“Hablar de los Rolex realmente creo que ya es darle demasiada vuelta al pollo”, dice la doctora Bueno ni bien comenzamos a conversar y estamos de acuerdo. Este es su perfil y, por ello, antes que nada, resalta que el gremio que preside ha ido construyendo la institucionalidad y la historia del país a lo largo de 136 años. Hoy, bajo su dirección, plantea una agenda de desarrollo más allá de los negocios. “El punto de partida ha sido proponer una modificación del capítulo político de la Constitución para poder llegar a 2026. Si llegamos con reglas distintas a las próximas elecciones, podremos tener una mejor calidad de candidatos”, sugiere.

Rosa Bueno Lercari –el segundo apellido por su esposo– habla rápido y con seguridad. Fuerte desde el carácter de abogada, pero también algo más amigable y flexible desde su lado comercial, el que ha ido afianzando con su paso como representante de gremios y ‘activista empresarial’. Negociar, sin embargo, es algo que aprendió desde la cuna, pues, siendo la del medio entre seis hermanas, no tenía otra opción. “Éramos siete mujeres contando a mi madre; mi padre era una minoría bien marcada, y por eso pienso que he sido siempre muy horizontal. Eso me ha ayudado a entrar en mundos que son básicamente de hombres”, dice a la vez que comenta que era la más intelectual en su familia. “Buscaba estar conmigo misma, retraerme del resto, de la bulla y casi siempre eso ocurría leyendo”, confiesa.

Hablemos de los arbitrajes en el Perú.

Ante todo, sepamos que el arbitraje es una justicia de élite y que, en el Perú, como en ningún lugar en el mundo, el arbitraje es obligatorio para las controversias que tiene el Estado. Incluso si se trata de comprar lapiceros o algo tan sencillo como eso.

¿Desde cuándo es así?

Recordemos que, en los años 90, cuando salíamos del gobierno de Alan García que había sido un desastre —privatización, inflación 1000x1000, etc.—, se quería jalar inversión extranjera y solo se pudo lograr con dos herramientas. Primero, con convenios de estabilidad jurídica —que actuaban por un espacio de 10 años— y, segundo, con la incorporación de cláusulas de arbitraje en los contratos.

¿Rafael López Aliaga nos ha enfrentado con el sistema de arbitrajes?

Cierto. Podríamos coincidir, tal vez, en que podría haber algunos rastros de corrupción, pero, mientras el contrato esté vigente, el árbitro se rige sobre lo que está allí escrito. Por ello, se podrán buscar otros remedios jurídicos, pero no tratar de desconocer el arbitraje porque se estaría yendo en contra de una de las herramientas más importantes.

¿Qué tan confiable para la inversión extranjera es el Perú?

En 2019, cuando hicimos una presentación en CADE, veíamos que el Perú estaba en el tercio superior en cumplimiento de contratos, lo que, sin duda, nos levantaba como una plaza atractiva de inversión. Si bien el Poder Judicial no funcionaba correctamente, los arbitrajes sí permitían estar en un nivel alto para los extranjeros y nuestra sólida macroeconomía nos mantenía en una posición interesante.

Hoy, con las expresiones del alcalde de Lima, ¿ha variado la reputación del país?

Aunque se trata de bla, bla, bla y bravuconadas, el solo hecho de decirlo ya genera inestabilidad. Yo creo que las autoridades son las primeras que tienen que respetar los laudos y no solo los arbitrales, sino las decisiones judiciales, porque eso es el respeto a las instituciones democráticas.

¿Se ha deteriorado la democracia debido a estos actos?

Correcto. Todo lo que vemos con respecto del alcalde, pero también con el Congreso, que trata de vacar un día sí y el otro también a una presidenta o presidente, por más razones que te den, demuestra que hay un deterioro importantísimo del respeto y de la madurez democrática en este país, donde todos queremos hacer lo que nos da la gana y no somos conscientes del daño al Perú y de cómo nos mira el mundo.

¿Podría el ruido político desestabilizar al Perú internacionalmente?

Creo que, a pesar de lo que hemos crecido los últimos años, la inestabilidad política se está volviendo inmanejable y por eso es importante darle una solución pronto.

¿Estamos al borde del abismo?

Sí, estamos al borde y bien al borde porque, para ponerte en contexto, cuando yo empiezo a hablar de democracia, me preguntan qué hace un líder empresarial hablando de eso cuando debería comentar la reactivación económica o de cómo mejorar el clima de negocios y es que, si no fortalecemos la democracia, nada va a mejorar. Tenemos que empezar a tomar ese problema en serio porque nuestra fortaleza macroeconómica ya no nos va a salvar y no lo digo yo, sino los organismos internacionales que miden el riesgo país.





DATOS DEL PERSONAJE

·Abogada de profesión. Tiene un estudio de abogados. Experta en temas de competencia, compliance y arbitraje. Ha presidido el Centro de Arbitraje por tres años.

·Entró a apoyar la Cámara de Comercio a fines de los 90, cuando empezaron los tratados de libre comercio. En un inicio, lo hizo como voluntaria y así fue entrando al mundo gremial.

·Cuando era directora de la Cámara de Comercio, le pidieron que sea consejera en el Consejo Superior de Arbitraje. Fue la primera mujer en sentarse en ese cargo.

·Fue la primera secretaria técnica de la Comisión de Competencia Desleal del Indecopi.

·Actualmente, Rosa Bueno se ha incorporado al movimiento empresarial EsHoy.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.