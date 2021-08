Apenas días antes, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, había exhortado públicamente al mandatario Pedro Castillo para que convoque al Consejo de Estado con el fin de darle estabilidad al país. Muchos pensaron, por eso, que la visita del presidente al Palacio Legislativo, ayer, a las 9 de la mañana, sería para darle una respuesta sobre ese pedido. Pero se equivocaron.

El propósito del jefe de Estado, según informaría luego la propia titular del Parlamento al Pleno, fue más bien abordar, entre otros temas, un asunto de exclusiva competencia del Legislativo. “Ha trasladado la preocupación de su bancada para evaluar la reconsideración de la presidencia de la Comisión de Educación, tomando en cuenta la cantidad de profesores que integra la bancada de Perú Libre”, refirió Alva, y añadió que el tema sería sometido a consideración de la Junta de Portavoces que fue convocada para anoche al término de la sesión. En cambio, el Pleno aprobó, por mayoría, el cuadro con el número de integrantes y representación por bancada en las comisiones ordinarias y la Comisión Permanente.

La actitud del presidente Castillo fue rechazada por parlamentarios de distintas tiendas. Martha Moyano, vocera alterna de Fuerza Popular, calificó lo ocurrido como una “intromisión”. “No podemos permitir que el presidente haga todo un traslado hasta acá para solicitar este tema, no debemos permitirlo”, comentó. Norma Yarrow, de las filas de Avanza País, por su parte, desvirtuó que haya habido una “repartija” en la distribución de las presidencias de comisiones. Sostuvo que el trámite se desarrolló mediante votación y en forma democrática. “No es que por carpetazo se haya aprobado, eso no existe. Están distorsionando totalmente los hechos”, explicó, refutando lo que, horas antes, expresaron representantes del bloque oficialista.

PLANTÓN OFICIALISTA

Y es que más temprano, mientras el presidente Castillo se reunía con la titular del Congreso, la bancada de Perú Libre realizó un plantón en los exteriores del Palacio Legislativo para denunciar un supuesto “golpe legislativo” a través de lo que llamaron “repartija” de las presidencias de comisiones. Como se sabe, Perú Libre no obtuvo la conducción de importantes grupos como Presupuesto, Constitución, Economía, Educación y Salud.

El analista político Joaquín Rey, en tanto, se pronunció en contra de la posibilidad de que un representante de Perú Libre presida la Comisión de Educación “por sus vínculos con el Conare, que es un ala radical, ideologizada y que no creo que sirva a los intereses de la educación”, apuntó. En cuanto al pedido de Castillo comentó que “en una democracia, el jefe de Estado puede exhortar al Congreso en una u otra dirección, y lo mismo podría hacer el Parlamento”.

SABÍA QUE:

-Por acuerdo de la Junta de Portavoces, la presidencia de la Comisión de Educación recaerá en Renovación Popular, que ha nominado al legislador Esdras Medina, mientras que en la vicepresidencia iría Álex Paredes de Perú Libre.

-Las comisiones de Constitución y de Presupuesto, a cuya conducción también aspiraba el oficialismo, estarán en manos de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso .

-Las comisiones ordinarias se instalarán entre el martes 17 y el jueves 19 de agosto.

ANÁLISIS // IDEL VEXLER, EXMINISTRO DE EDUCACIÓN

La Comisión de Educación del Congreso debe estar más allá de las posturas políticas de los congresistas que quieren presidirla. Sería preocupante que sea presidida por parlamentarios de izquierda radical que tengan simpatía por organizaciones proterroristas. Tiene que velarse por una educación moderna, democrática, ciudadana y no ideologizada. Lo contrario sería algo lamentable. Se debe pensar en los estudiantes y no en criterios políticos. Eso puede generar que la comisión saque leyes que no van en el camino de una formación ciudadana o que le exija el desarrollo de estas políticas al Minedu. La educación no puede ser orientada ideológicamente. Llama la atención la insistencia de Perú Libre en presidir esta comisión. El currículo escolar debe ser muy claro: los alumnos deben saber qué significaron Sendero Luminoso y el MRTA porque ambas organizaciones terroristas le hicieron mucho daño al Perú, deben saber lo que ocurrió en esos tiempos.

