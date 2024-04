Pese a que el Ministerio Público anunció que ampliaban el caso de los Rolex de Dina Boluarte para incluir el posible delito de cohecho, para la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, es un tema del pasado.

La ministra, desde Trujillo, habló con la prensa y se reafirmó al decir que la mandataria esclarecería el tema ante las autoridades que la investigan.

“Yo lo que dije fue que el tema ya está zanjado. La presidenta tiene la mejor predisposición, ha ido a dar su declaración, ha estado además con una declaración pública que pasó hace unos días y eso seguirá su curso”, dijo.

Como se recuerda, el pasado miércoles 24 de abril, el Ministerio Público amplió las investigaciones contra Boluarte y a los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos, se agregó la presunta comisión de cohecho pasivo impropio.

En ese anuncio también señalaron que se incluía en las investigaciones preliminares al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima,

La jefa de Estado declaró al Ministerio Público que los relojes fueron prestados por el gobernador Oscorima, aunque aclaró que no sabía que eran de alta gama.

“En principio nunca supe que los relojes fueran de alta gama, para mí siempre fueron relojes bonitos que los debería usar en calidad de préstamo. Ya he dicho que jamás huno pedido o intención algunas detrás de estos préstamos”, dijo la presidenta.

Oscorima regalón

También ante la Fiscalía, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, dijo que Wilfredo Oscorima le dio un Rolex, aunque después quiso vendérselo.

“Me lo proporcionó para que lo pueda usar como presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, como también me propuso vendérmelo, no me precisó el monto por el cual quería venderme dicho reloj, tampoco acordé los términos de devolución de dicho reloj, solamente que si me animaba a comprárselo le iba a comunicar”, dijo Salcedo.

El programa Punto Final informó que el reloj -color dorado- fue entregado por Oscorima el 17 de enero, a la hora del desayuno en un restaurante ubicado en Miraflores.

“Me lo entregó sacándoselo de la muñeca y me lo dio, todo ello con motivo de mi presencia en la ciudad de Ayacucho”, dijo el gobernador a la Fiscalía.

