Sierra Productiva es un proyecto de desarrollo que apoya a los productores campesinos. Su público está en las zonas rurales, en el Perú profundo, ese Perú que fue atacado y exterminado por el grupo subversivo Sendero Luminoso.

Carlos Paredes

Esa organización terrorista que encabezó el genocida Abimael Guzmán ahora quiere llegar al poder a través del Movadef, su brazo político, pero ocultándose bajo la sombra de la figura de Pedro Castillo, el candidato presidencial de Perú Libre. Hay abundantes reportes de inteligencia de la Policía que demuestran el vínculo de Castillo con ese movimiento radical y antidemocrático.

En esta entrevista, el coordinador nacional de Sierra Productiva, Carlos Paredes, explica la amenaza que representa Pedro Castillo para los agricultores, sus familias, y la pequeña producción agrícola.

Toda la sabiduría que ahora comparten en Sierra Productiva fue agredida en su momento por Sendero Luminoso cuando aplicaba la estrategia de la lucha armada. Pero ahora la estrategia es usar las reglas de la democracia para tomar el poder. Pedro Castillo está siendo impulsado por el Movadef y una coalición extremista. ¿Qué le depararía a un proyecto como Sierra Productiva si alguien así se convierte en presidente?

Me queda claro que tras la derrota que el movimiento campesino produjo a Sendero Luminoso, que luego fue coronada con la intervención de las Fuerzas Armadas, dijeron que había que hacer una pausa en ese desarrollo de la lucha armada y buscar una renovación. Y en ese proceso, Sendero formó el Movadef en función de tener participación en el escenario político. Ellos recolectaron firmas, incluso fueron aprobadas, pero luego se les descalificó porque su ideario era que la lucha armada era un factor que no abandonarían. A partir de eso, el Movadef es una organización fuera de la estructura democrática, y han escogido otro camino, el mimetizarse con otras organizaciones y, por la vía de encubrimiento, poder llegar a tener presencia política. Y ese es el caso de Pedro Castillo, que estuvo a la cabeza del Movadef al interior del magisterio, y estuvo en la huelga de 2017 que creó las condiciones para traerse abajo el gabinete de Fernando Zavala, y que provocó la crisis de gobernabilidad, en alianza práctica con el fujiaprismo, que vivimos ahora.

¿Qué posibilidades hay de que los peruanos que viven en el campo voten por Pedro Castillo?

En el país tenemos, lamentablemente, la experiencia de que los extremos se juntan. El liberalismo que llegó potentemente con el fujishock de Alberto Fujimori en los noventa fue de los más radicales en América Latina, en otros países de la región no ha habido el grado de privatización que hubo en el Perú. ¿Por qué sucedió eso? Quien mayor colaboración prestó para eso fue Sendero Luminoso porque se encargó de generar una derrota política a la izquierda, al movimiento sindical y popular. Por lo cual no hubo resistencia. En otros países hubo negociaciones, con salidas de equilibrio. Aquí no hubo quién le parara los pies a Fujimori para manejar la economía de manera más sensata. Ahora, en este contexto, me llama la atención cómo los extremos vuelven a juntarse.

Castillo ha dicho que, de llegar al poder, acabará con la libertad de prensa. Además, está en contra de la libertad económica, de la propiedad. Ha dicho que arrancaría desactivando el Tribunal Constitucional. ¿Crees que, después de la experiencia que se vivió con Sendero Luminoso, la gente votaría por una propuesta de ese nivel?

Por ejemplo, además de Pedro Castillo, que dice que acabará con el Tribunal Constitucional, ¿quién más dice eso? (Rafael) López Aliaga dice lo mismo. En materia de derechos, los dos son como dos gotas de agua y dicen lo mismo, dicen que acabarán con el enfoque de género. Me preocupa Pedro Castillo. Es profesor de una escuela primaria en Puña, Cajamarca, desde hace 26 años. En todo ese tiempo no he visto que haya aparecido con una reforma educativa que haga que las cosas brillen. Lo que he visto es que esa escuela educativa N°104565 no tiene página web ni Internet, está a espaldas de la modernidad; no tiene teléfono ni correo electrónico. Y no solo ha sido profesor 26 años, sino que ha sido miembro de la dirección regional del partido Perú Posible, que conducía Alejandro Toledo, de 2005 a 2017; es decir, estaba vinculado a instancias de poder político. ¿Cuál es la capacidad de gestión de alguien que pretende la Presidencia si en su trayectoria no hay eso? Es un mascarón de proa del proyecto político del Movadef, que logró romper al Sutep y ahora tiene tres cabezas: la oficial y formal que conduce Patria Roja, hay otra facción que la conduce Puka Llacta y la más radical la conduce Castillo, donde está Sendero Luminoso, que tiene la careta del Movadef.

Verdadero apoyo a los agricultores

¿Qué es un yachachiq?

Es un campesino que labra su tierra todos los días, se ha convertido en líder tecnológico. El yachachiq tiene tal capacidad de innovación y emprendimiento que se convierte en un ejemplo, y capacita a otros campesinos para convertirlos en innovadores. Se convierte en un maestro sin haber ido a la escuela. La escuela es la vida, es la chacra, es la producción, la inventiva y la innovación.

¿Y estos campesinos están en la sierra o también en la selva y la costa?

Sierra Productiva se inició en 1994. Este año cumplimos 27 años de actuación. Este proceso, que empezó en Cusco, en la provincia de Canas, empezó a replicarse hacia otros lugares del país, en el año 2000, cinco años después de iniciar con todo el proceso. Ahora estamos en 17 regiones, la gran mayoría son zonas de sierra en sus distintas altitudes. Lo último que hemos hecho es actuar en la provincia de Carabaya, en Puno. Entramos ahí para probar y todo lo hicimos en invernaderos rústicos. Hemos sembrado pastos, hortalizas, granos, habas y tubérculos. En un lugar donde solo había papa amarga ahora es agroganadera, tiene cinco variedades de papa dulce y en los pastos hemos producido una innovación extraordinaria.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Camila Bozzo, abogada y columnista de Perú21