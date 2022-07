El fin de semana el dominical Cuarto Poder denunció el helipuerto clandestino del presidente Pedro Castillo en Cajamarca, muy cerca a la casa de los padres del mandatario. Para Óscar Valdés es grave que el presidente no esté cumpliendo las leyes, por lo que instó al Ministerio Público a investigar con qué plata se construyó el helipuerto.

¿Hace bien el ministro de Defensa, Óscar Gavidia en justificar la construcción del helipuerto?

Lo que ha dicho el ministro de Defensa, Óscar Gavidia, es que un helicóptero puede posarse en cualquier lugar, eso es cierto, pero lo que no dice el ministro es que el presidente no puede hacer lo que le venga en gana y decir: “oiga yo quiero hacer un helipuerto en mi casa y hago una loseta, para que se pose cuando voy a ver a mis padres”. Al presidente Castillo no lo hemos elegido rey, no es un monarca, es un presidente constitucional que tiene que seguir las reglas.

¿Es responsabilidad del MTC investigar?

Si no hay ninguna entidad estatal a cargo del helipuerto, entonces ¿Quién la hizo?, ¿el fantasma? Hay una construcción ahí y creo que la Fiscalía tiene que iniciar una investigación de oficio. Lo que hay que averiguar es quién ha hecho esa loseta. Por más mínima que sea la inversión es importante hacerle ver al presidente que no puede hacer lo que le venga en gana y, que en el Estado las cosas se hacen de acuerdo a las leyes y a los reglamentos vigentes.

Toda construcción de aeropuertos depende del MTC, puede no haber legislación al respecto, pero sí el uso de fondos está reglamentado y el presidente Castillo no puede disponer, porque si está disponiendo fondos de otras partidas realmente está cometiendo un delito. El presidente está demostrando que desconoce sus funciones y responsabilidades está haciendo lo que quiere.

¿Y cuál debería ser el papel del Congreso?

Ese helipuerto no está ni programado ni presupuestado. El Congreso desde un inicio le ha permitido gabinetes a Pedro Castillo que no cumplen con los requisitos, además de sus investigaciones como las reuniones en Sarratea. Esta conducta no es de ahora sino desde que empezó su gobierno, nadie le ha puesto el cascabel al gato. Creo que es importante que el Congreso cumpla con sus responsabilidades, porque todos estos actos son permanentes y debería iniciarse un proceso de vacancia.

