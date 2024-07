Y luego de tanto ruido y de una campaña estridente contra las obras de la Estación Central, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga decidió retirar el habes corpus que interpuso contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Es preciso indicar que el pasado viernes, el titular del MTC, Raúl Pérez Reyes, afirmó con contundencia que el habeas corpus interpuesto por la Municipalidad de Lima, buscando detener el cierre de vías en Paseo Colón, no prosperará.

“He estado con el ministro y el premier. Hemos estado casi dos horas. Bueno, vamos a levantar la medida judicial, pero vamos a sacar un comunicado respecto a quién tiene la obligación de sacar esta obra en 13 meses. Esto lo explicaré en un comunicado”, dijo López Aliaga sin perder su tono desafiante. Luego de idas y venidas, al fin se concretó la esperada reunión.

“La reunión ha sido muy buena, excelente. Lo que hemos evitado es que exista un herido o una confrontación violenta. Segundo, hemos retirado el habeas corpus en la mañana. Si ello seguía el juez podría haber retirado la obra. En el tema penal, el procurador de Lima ha hecho las denuncias penales correspondientes porque ha habido una usurpación agravada. Lo que si queremos poner en claro es el tema de la responsabilidad. Los 13 meses son exclusiva responsabilidad del MTC. Si luego se demoran 20 años es responsabilidad del MTC. De parte de la MML no tienen permiso”, explicó.

Pero su actitud no ha cambiado. Dejó en claro que no se retirarán los carteles sobre los cierres de vías, los cuales están generando confusión entre los peatones y conductores del Cercado de Lima.

“La vida de una persona vale más que toda la obra, tema uno. Tema dos, ya si ellos van lentos y en mi opinión no están haciendo nada, ojo... Yo no veo obra, si fuera el concesionario estaría trabajando tres turnos. Han ido con un marco legal que nosotros no consideramos válido. Bueno, este es un tema entre el MTC y el concesionario. De parte de la MML tienen la autorización para trabajar las 24 horas, pero no tienen la gana de hacerlo. Es un contrato mal hecho”, se pronunció.

