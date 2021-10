Desde el siglo XIX políticos del mundo entero, han recurrido a estrategias populistas para acercarse a la ciudadanía. Sin importarles la verdad, han dividido a sus propios pueblos. Desde el fenecido Hugo Chávez pasando por Evo Morales y Rafael Correa, el uso de estas prácticas que se ve hoy con frecuencia en América Latina. Y, desgraciadamente en el Perú.

El 6 de octubre el presidente Castillo anunciaba desde el Cusco la Segunda Reforma Agraria y este fue parte de su discurso. “Basta de maltratar al agricultor peruano, al campesino. Queridos agricultores hoy vamos a impulsar y abrir las puertas a los agricultores familiares para que a través de sus verdaderos gremios saque de la pobreza a todos nuestros hermanos y hermanas del campo”. ¿Lo dicho por el presidente castillo será demagogia o populismo?

Carlos Meléndez politólogo de carrera, reflexiona.

“El populismo tiene una estructura en tanto divide a la sociedad. Cuando encontramos ejemplos de discurso populista de izquierda, que es el que tenemos en el caso de gobierno de Pedro Castillo, se da una división del pueblo provinciano, oriundo del interior del país enfrentado a la oligarquía limeña, a los poderosos dueños del modelo económico”.

En la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo, el candidato en ese entonces ya venía practicando la división. ”Es una competencia entre los ricos y los pobres, entre la opulencia y el mendigo lázaro. Una lucha entre el patrón y el peón”.

Hace 20 años que el populismo campea en América Latina. Nuestros vecinos ya vivieron o todavía están viviendo lo que los peruanos, lamentablemente, estamos viviendo hoy. Y a diferencia del populismo, la demagogia tiene otros componentes. Para seducir a la población, hay que decirle a la gente lo que quiere oír, un discurso para las tribunas. El politólogo Carlos Meléndez nos hace ver la diferencia. ”La demagogia en realidad no tiene porqué tener una connotación con el populismo, la demagogia es un floro barato que puede ser populista, tecnocrático, socialdemócrata, neoliberal. La demagogia no tiene una connotación ideológica, la demagogia está ligada a promesas que no se pueden cumplir”.

La demagogia está ligada a la mentira. Y aquí ponemos un ejemplo para cuestionar. El discurso de Guido Bellido expremier de la República decía en su ultimo discurso que tiene que darse la renegociación de los contratos del gas, para que así llegue más barato a los hogares. “El gas de Camisea tiene que ser para los peruanos. Los recursos de todo el Perú no pueden seguir en manos privados en perjuicio del pueblo. Necesitamos que los que menos tienen tengan acceso al gas, pero hoy seguimos teniendo a costos internacionales, quienes son los responsables son las grandes empresas”.

Meléndez analiza de qué corte era la propuesta de Guido Bellido. “Eso es demagogia socialista de izquierda. El discurso populista tiende a exagerar la división de la sociedad y al momento de hacerlo, puede jugar con la veracidad de lo que está diciendo y allí puede convertirse en demagogia”, respondió.

En América Latina por ejemplo, las propuestas de demagogia también abundan y de populismo sobran. Carlos Hackanson, abogado constitucionalista da algunos de estos ejemplos. ”Correa en su tiempo, por ejemplo, fue bastante populista. Recuerdo el tema del fenómeno del niño. En Ecuador llueve igual que en Perú. Las soluciones para Ecuador no era tan demagógicas pero sí eran muy populistas jugaban con la parte emocional de la gente. En Argentina, el Kirchnerismo plantea también temas relativos a los ricos y pobres, pero sus medidas para solucionar son demagógicas. Por ejemplo, el tema de carne, quieren una seguridad alimentaria y resulta que los ganaderos se han quedado con un montón de ganado que ahora les sobra y tienen que gastar más para alimentarlo. Entonces se encarece todo”, señala.

Y para el gobierno de Castillo, en el Perú, aquí le dejamos un ejemplo más, tras su discurso en su último viaje a Chota, en Cajamarca, su ciudad natal. ”Este es el gobierno que se va a comprar el pleito para tener acceso a las universidades empezando por Chota”.

Analice y compare cada una de estas promesas y saque usted sus propias conclusiones.





TENGA EN CUENTA:

-Aristóteles en su libro La Política: “La demagogia es una degradación de la democracia. Un demagogo es un “adulador del pueblo”.

-En el 2005, el filósofo argentino Ernesto Laclau publicó “La razón populista”. En esta obra, explica que el populismo surge en momentos de crisis institucional, en el que la república colapsa por demandas insatisfechas en la población y los políticos suelen aprovecharse del descontento.

VIDEO RECOMENDADO:

Premier Mirtha Vásquez lo confirmó. Según encuesta Datum el 73% considera que hubo dinero de la corrupción en la campaña de Pedro Castillo, Además, candidatos de universidades privadas al JNE, tiene serias denuncias en su contra. También, Milett Figueroa regresa por todo lo alto.