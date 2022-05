El nuevo ministro del Interior, Dimitri Senmache, se refirió a los prófugos sobrinos del presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, y enfatizó que todos los requisitoriados del país, sin importar los nombres, sean “detenidos prontamente”.

En declaraciones a Exitosa Noticias y a la pregunta sobre qué hará en el caso de los familiares del mandatario, el titular del Mininter enfatizó que las instituciones no pueden mezclarse de manera personal con temas judiciales y que sobre ese punto se está exigiendo a la Policía Nacional “hacer grandes capturas”.

“Capturar a las personas que están requisitoriadas es uno de los principios que nosotros vamos a seguir y cuando digo requisitoriadas no me refiero a una u otra persona, porque creo importante que se entienda las instituciones no pueden mezclarse de manera personal con temas judiciales”, expresó.

“Se persigue a la persona que ha sido solicitada, se le pone una recompensa y se le está exigiendo a la policía hacer grandes capturas. No me voy a referir a las personas, pero sí a que todas las requisitoriadas y que tienen recompensas, tienen que ser detenidas prontamente y para eso se necesita inteligencia”, agregó.

Senmache refirió que para capturar se necesita inteligencia y que la información de dicho sector no puede terminar en manos de cualquiera. También se mostró a favor de retomar la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca y entrar al Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Vraem) para retomar el control de la zona.

El nuevo ministro del Interior, Dimitri Senmache, se refirió a los sobrinos del presidente Pedro Castillo. (Video: Exitosa Noticias)

Cabe indicar que la Policía Nacional ha emitido una alerta internacional de búsqueda y captura contra Bruno Pacheco, exsecretario general del Despacho Presidencial de Pedro Castillo, y el sobrino del mandatario, Fray Vásquez. Ambos se encuentran prófugos desde el mes de marzo.

La medida se adoptó luego que el Poder Judicial confirmara la orden de prisión preventiva por 24 meses contra Pacheco Castillo, el empresario Zamir Villaverde y Vásquez Castillo.

