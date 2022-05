El nuevo ministro del Interior, Dimitri Senmache, se refirió a sus críticas en el pasado contra el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, y consideró que nadie puede halagar al líder nazi, Adolf Hitler.

En declaraciones a Exitosa Noticias, indicó que si el presidente Pedro Castillo ha puesto la confianza en él es para que le diga las cosas que cree son las correctas, no para “ocultarle cosas” o para aceptar situaciones “que no son las correctas”.

“Lo que yo he dicho es algo que nadie me obligó a decirlo. Es algo que yo creo. ¿Quién puede halagar a Hitler, quién puede halagar a Mussolini? Nadie lo puede hacer. Puede haber errores que se cometen. Uno es libre de criticar y no tiene que decirle ‘sí, señor’ a todas las cosas que se hagan”, expresó.

“Si el presidente ha puesto la confianza en mi persona es para que yo le diga las cosas que creo que son las correctas, no para que yo le oculte cosas o para que yo acepte cosas que no son las correctas desde mi punto de vista”, añadió.

En ese sentido, Senmache remarcó que se siente con la libertad de decirle las cosas con sinceridad a Castillo Terrones y así se lo manifestó en una reunión el último lunes. También indicó que está conformando un equipo para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“Me siento con la libertad de decir las cosas que necesito decir, de hacer las cosas que necesito hacer. Le he pedido al presidente que confíe en el criterio, no solamente mío. Estamos armando un equipo”, subrayó.

Como se recuerda, el pasado 7 de abril el primer ministro, Aníbal Torres, fue cuestionado por el nuevo titular del Mininter por sus elogios a Adolf Hitler en Huancayo, durante la huelga de transportistas y agricultores.

“¿Enloqueció? No. No ha enloquecido. Siempre fue así. Solo que ahora tiene poder y, al ser incapaz de manejarlo, salen sus taras y vicios. El poder no embrutece ni transforma. Solo desnuda”, escribió Senmache en su cuenta en Twitter aquella vez.

