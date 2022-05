El ministro de Cultura, Alejandro Salas, se pronunció sobre las declaraciones que brindó la lobbista Karelim López a la Fiscalía, en donde denunció que el exsecretario general de Bruno Pacheco habría tramitado la maestría del presidente Pedro Castillo y la primera dama, Lilia Paredes, mediante un “pacto” con el dueño de la Universidad César Vallejo, César Acuña.

El miembro del gabinete ministerial consideró que Acuña Peralta no tiene que ver en la obtención del título de magíster de la pareja presidencial y aseguró que no cree el relato de López Arredondo.

“Yo no creo que el señor César Acuña tenga algo que ver. A Karelim López, por todo lo que le he escuchado, te puedo decir desde ya que todas sus declaraciones como colaboradora eficaz es algo que está viciado, yo no le creo (...) una colaboradora eficaz es una persona que ha cometido un delito que va a confesar sus delitos ante un fiscal para contar todo lo que sabe para que le reduzcan la pena”, manifestó en entrevista con Panorama.

En ese sentido, Salas enfatizó en que el jefe de Estado “tuvo la buena voluntad de llevar una maestría”, por lo que dijo que el trabajo académico podría tener errores, pero aseveró que no se puede hablar de un plagio, tal y como lo denunció el mismo programa dominical.

“La calificación de esa tesis en el año 2012 seguramente tiene que haber tenido un reglamento de la universidad que va a convalidar que lo que presentó el presidente fue bien calificado. Es algo que hay que esperar como resultado de la universidad”, agregó el titular del Ministerio de Cultura en relación a la investigación que realiza la casa de estudios.

Denuncia de Karelim López

Un reportaje emitido este domingo en Panorama reveló que, en sus declaraciones como colaboradora eficaz en marzo, Karelim López contó detalles detrás de la tesis de maestría de Pedro Castillo y Lilia Paredes.

“Bruno Pacheco tramitó la maestría del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la de su esposa en la Universidad César Vallejo, y también Bruno Pacheco pidió la maestría para él. Nunca han asistido a clases, pero les iba a salir el título. Todo eso por salir está en trámite, relacionado a documentos falsos del presidente. Era un pacto con César Acuña”, detalló en sus declaraciones al Ministerio Público.

VIDEO RECOMENDADO

Fallo del TC confirma el indulto a Alberto Fujimori. Presidente Castillo recibe a delegación de autoridades regionales. Además Renovación Popular y Fuerza Popular le lanzan salvavidas a Hernán Condori.