Error tras error. El ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, propuso ante el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) que Hugo Chávez Arévalo –exgerente general de Petroperú e investigado por el Ministerio Público por los delitos de colusión y negociación incompatible– sea el presidente del grupo estatal Distriluz, conformado por las empresas públicas Electronoreste S.A., Electronorte S.A., Hidrandina S.A. y Electrocentro S.A., que tienen en sus manos la energía eléctrica de gran parte del norte y centro del país.

En el oficio enviado por Palacios al Fonafe, el 27 de abril, también propone que se designe como director a Jesús Fernando de la Torre Tejada, quien fue gerente de Chávez en Petroperú.

Según fuentes de Perú21, el ministro de Energía y Minas, militante de Perú Libre y amigo de Vladimir Cerrón, pretende que se apruebe esta propuesta antes de su interpelación, puesto que habría la probabilidad de que lo saquen de su cargo. “Están insistiendo con este nombramiento, que sería el lunes”, señalaron a este diario.

Personal cercano a Fonafe, no obstante, aseguró que esta decisión no estaría programada para hoy. Además, señaló que “no están presionando” para que se seleccione la propuesta de Palacios. “El viernes tuvimos reunión con ellos (Minem) y más bien manifestaron interés en que todos los candidatos se evalúen según la normativa”, anotó.

Mala gestión

Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, aseguró que la entidad que representa advirtió con anterioridad la peligrosidad de contratar a Chávez en algún sector del Estado, pero al parecer omitieron esta recomendación.

“El tema de personajes o personas no idóneas para puestos públicos ya lo hemos alertado a través de la plataforma de vigilancia. Tiene el máximo nivel de alerta, que es ‘alerta muy grave’; no podemos hacer más, me apena mucho que estemos en esta situación”, aseveró Lanegra.

Por otra parte, consideró que es un “inconveniente” exponer al gobierno a una situación de esta magnitud y que involucra a alguien que está pasando por investigaciones, especialmente cuando hay evidencia de “mala gestión”. Agregó que no hay razones para considerar a Hugo Chávez en dicho puesto “por los antecedentes inmediatos y porque su hoja de vida no está vinculada a un manejo íntegro de las cosas públicas”.

“Lamentablemente no es nada nuevo eso y hay un patrón similar en varios lugares, y eso no extraña. Debería ser algo que automáticamente encienda las alarmas”, indicó.

Pedro Gamio, exministro de Energía y Minas, señaló que “no es prudente” para la administración del Estado que personas que se encuentren con investigaciones pretendan ser promovidas a nuevos cargos dentro del mismo Estado que ya han afectado. Sostiene que la mejor opción habría sido esperar a que sus procesos de investigación terminen.

“En el caso de este gobierno, es una reiteración de una conducta equivocada. Deben de promover los cuadros más calificados tanto en trayectoria como en conocimiento y especialización; que vayan a esos puestos de confianza, sobre todo cuando se trata de empresas de gran importancia como Distriluz”, indicó.

“Necesitamos que el Ministerio de Energía y Minas tenga mejores decisiones, necesitamos cuadros técnicos calificados y se les debe convocar mediante un procedimiento transparente y meritocrático, sino vamos a seguir con problemas”, aconsejó Gamio al gobierno de Pedro Castillo.

El director del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), Eduardo Herrera, consideró que esta acción solo confirmaría “una intención de reparto de puestos públicos y corrupción” dentro del gobierno. Además, se evidenciaría, dijo, “el peso” y “la importancia” que tiene “en la mente del presidente” el investigado Hugo Chávez.

Añadió que también se comprobaría que lo que dijo Chávez en su momento a través de audios revelados sobre “estar protegido por el presidente y apadrinado por el ministro de Economía y Energía y Minas”, sería verdad.

Tenga en cuenta

El Consejo Privado Anticorrupción enviará una carta al Fonafe para que no se le nombre a Hugo Chávez y a su gente en el directorio de Distriluz.

Esta empresa pública maneja la energía eléctrica de las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Cajamarca, Huánuco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Cerro de Pasco, Selva Central.

