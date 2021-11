El presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia de Walter Ayala como ministro de Defensa, luego de que el exfuncionario presentara el último martes su carta de renuncia “irrevocable” tras la denuncia por presuntas presiones para concretar ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

Esta mañana Castillo y Ayala mantuvieron una reunión por casi cuatro horas en Palacio de Gobierno. A su salida, el exministro aseguró que se estaba “inmolando para que no toquen” al mandatario, pues en su defensa aseguraba que “no ha cometido ninguna falta” y tenía la conciencia tranquila.

“Él me dice que lo está evaluando, yo le he dicho al presidente que soy un soldado, trabajo hasta cuando usted diga. ¿Ya qué más le puedo decir?, puse mi cargo a disposición, he presentado mi renuncia, pero eso depende del presidente”, aseguró Ayala más temprano.

El comunica donde anuncian la decisión del presidente Castillo llegó un día después de la renuncia de Walter Ayala, quien no se animó a confirmar si asistiría al Congreso para participar de la sesión de interpelación en su contra.

COMUNICADO DE PRENSA pic.twitter.com/y5MEHhEeAQ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) November 15, 2021