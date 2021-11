El renunciante ministro de Defensa, Walter Ayala, se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno y a su salida aseguró que el mandatario aún no ha aceptado su renuncia. Además, aseguró que “se pone en los zapatos” del jefe de gobierno y entiende por qué aún no tiene respuesta a su declinación.

“Él me dice que lo está evaluando, yo le he dicho al presidente que soy un soldado, trabajo hasta cuando usted diga. ¿Ya qué más le puedo decir?, puse mi cargo a disposición, he presentado mi renuncia, pero eso depende del presidente”, aseguró.

En esa línea, el todavía ministro del Mindef aseguró que ve al mandatario “como un hermano mayor y para que al presidente no lo toquen, yo me estoy inmolando, stoy asumiendo toda la responsabilidad política”.

Ayala también resaltó que si mañana, día para el que está citado en el Congreso por el proceso de interpelación en su contra, aún no tiene reemplazo en el Ministerio de Defensa (Mindef) evaluará asistir al Parlamento. Esta decisión debido a que, según Ayala, Castillo le “ha dicho que siga trabajando porque él está evaluando mi renuncia”.

“Voy a trabajar hasta el último minuto que el presidente acepte mi renuncia. Soy un soldado, a mí donde me manden al frente, estoy ahí. Es irrevocable, pero quiere decir no, es el presidente que tiene que ver”, expresó Ayala y resaltó que se encuentra conforme con que la Fiscalía haya abierto una investigación porque “es más transparente y son jurídicos”.