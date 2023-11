La congresista Patricia Chirinos señaló que vio dos veces de forma presencial, en el Congreso, a Jaime Villanueva, el detenido exasesor de la fiscal de la Nación, Patricia Chirinos. Aseguró además que “no fueron tantas” las veces que se comunicó vía Whatsapp con él, y no especificó un número exacto de veces.

“Por lo menos dos veces lo he visto (a Jaime Villanueva) en el Congreso. No solo a él sino a todo el grupito. Presencial”, dijo Chirinos cuándo se le preguntó el número de veces que tuvo comunicación con Villanueva.

Al ser consultada sobre el número de veces que se contactó vía Whatsapp, y si fueron cinco, diez o más, contestó: “¿Quieren que cuente el número de veces? Me han preguntado varias veces por el tema de mis denuncias. Si ustedes quieren que le responda a,b,c,d y e, no se pasen. No tantas (veces se comunicó por Whatsapp)”.

Señaló además que no conoce a la fiscal de la Nación, Patricia Chirinos, ni se ha comunicado con ella.

En uno de los chats de las investigaciones contra el exasesor de la fiscal Benavides, Villanueva señala que “Patty Chirinos ya tiene al Bloque Magisterial. Falta PL (sería Perú Libre)”.

La Fiscalía inició, el último lunes, una investigación al exasesor de Benavides y a su entorno, por la conformación de una presunta organización criminal, para supuestamente interferir en investigaciones y votaciones en el Congreso a cambio de favores a legisladores.