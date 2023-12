La fiscal Marita Barreto habló con la prensa y aclaró que no ha sido de su competencia investigar a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Yo no la investigo, eso es una falsedad, no es mi competencia, yo solo investigo a los no aforados, aquellas personas que estuvieron alrededor de la señora”, dijo a RPP.

Con respecto que la investigación la conducen a la cabeza el Ministerio Público, dijo que esta la lideraría con alguien de más rango, como los fiscales supremos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Asimismo, expresó que fue removida de su cargo como coordinadora en el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder de la forma más ruin.

“Por lo que he hecho (investigar delitos) he sido retirada de la forma más ruin, entre gallos y medianoche, no reclamo entornillarme en ningún cargo, yo no aspiro a ningún poder”, expresó.

También señaló que ha sido víctima de hostigamiento.

“Yo he sido pasible de hostilizaciones y presiones, he callado porque debía manejarse en el ámbito interno (...) tengo que decirlas en el ámbito que corresponde, aquí se tiene que abrir una investigación de todo lo que ha sucedido y seguro será una testigo estelar, porque soy yo la que vivió todo esto”.





