El Ministerio del Interior, a través de un comunicado, negó “rotundamente todo tipo de reglaje a la fiscal Marita Barreto”, luego que ella misma denunció el presunto suceso y luego la prensa investigó el tema.

“El Mininter niega rotundamente todo tipo de reglaje a la fiscal Marita Barreto, así como a cualquier persona que se encuentre fuera de una investigación o disposición judicial donde se amerite la observación, vigilancia y/o seguimiento”, señaló el Ministerio.

Y agregaron: “En ese sentido, es ajeno a la verdad que dos efectivos policiales intervenidos en un supuesto reglaje a la fiscal Marita Barreto pertenezcan a la Digimin o algún ente de inteligencia, y menos aún que se encuentre bajo el comando del ministro del Interior o de personal de la Digimin”.

Como se recuerda, la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), acudió la mañana del miércoles 5 de junio a la comisaría de Jesús María para denunciar un presunto reglaje en su contra.

La denuncia de la fiscal indica que un vehículo sin placa delantera se encontraba frente a la casa de Barreto. De acuerdo al documento, al interior del carro se encontraban dos personas con celulares, quienes aseguraron que eran “policías de apoyo judicial”. Sin embargo, omitieron señalar a qué jurisdicción pertenecen.

Los efectivos policiales denunciados son Joel Ángel Vílchez Ulfe y Alejandro Díaz Vidal.

“A horas 09:00 aprox. la seguridad de la denunciante se percató que al frente de su domicilio, se encontraba estacionado un vehículo auto, oscuro, viejo y sucio sin placa delantera, con dos personas a bordo, con celulares en la mano. Siendo sospechosa su ubicación es que los intervienen quienes indicaron que eran policías de apoyo Judicial, sin indicar de qué jurisdicción. Siendo comunicada vía telefónica por los efectivos policiales que intervinieron, solicitó que se les identifique plenamente”, indica el documento.









Ministro se refirma

En declaraciones a la prensa, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reafirmó lo dicho en el comunicado de su cartera y descartó algún reglaje.

“Estos dos efectivos no prestan servicios en el sistema de inteligencia y jamás han sido entrenados. No son efectivos que están dependiendo directamente de este ministro”, expresó.

También expresó que no tolerará irregularidades y que las investigaciones ya están en curso.

“Vamos a hacer sumamente rigurosos con los efectivos que se aparten de la ley. Nosotros no lo vamos a permitir. Mi gestión no tolera ningún acto irregular. La denuncia se está investigando (…) Yo no voy a aceptar jamás que se pretenda vincular a mi despacho con actos ajenos a la legalidad”, dijo.

Como se recuerda, anteriormente Santiváñez envió un oficio a Óscar Arriola, comandante general PNP encargado, que ordene la apertura de un proceso disciplinario para determinar “responsabilidades”.

