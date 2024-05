La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, inició investigación preliminar contra Patricia Benavides, su hermana Enma y otros tres jueces.

La investigación se realiza por el amparo que favoreció a la exfiscal de la Nación para evitar ser investigada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Están comprendidos en la investigación, además de las hermanas Benavides, los jueces Bacilio Cueva Chauca, María Vidal La Rosa y Jacqueline Tarrillo Meneses, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo especifico, en agravio del Estado.

“Los hechos materia de la investigación giran en torno al presunto favorecimiento a la exfiscal de la Nación en el proceso de amparo que inició ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, contra la Junta Nacional de Justicia”, dice el comunicado del Ministerio Púbico.

Explican que Patricia Benavides habría contado con la presunta colaboración de los investigados Bacilio Cueva y Enma Benavides a fin de contactar a Vidal La Rosa (presidenta de la citada corte) para que esta consiga que la jueza Tarrillo Meneses declare fundada la cautelar a su favor, suspendiendo las investigaciones disciplinarias en su contra.

Favorecimiento que presuntamente se habría concretado, dado que Tarrillo Meneses el 29 de agosto de 2023 y el 12 de octubre de 2023 declaró fundada la medida cautelar solicitada, pronunciamientos jurisdiccionales que fueron declarados nulos, en su oportunidad, por la Tercera Sala Constitucional.

Habla defensa de Benavides

Luego de que Patricia Benavides fuera destituida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia, el abogado Juan Peña cuestionó la decisión del órgano colegiado y aseguró que la destitución se hizo en base a presunciones.

“Esperamos que la justicia en su momento salga a la luz y que resuelvan todo de acuerdo a ley porque hoy en día nos están imputando o la están destituyendo solo por dichos y con presunciones ya que la carpeta fiscal que tiene mayores elementos de convicción ni siquiera ha pasado una denuncia constitucional”, indicó a RPP.

Y agregó: “A la fecha, por lo menos evidencia o corroboración de un hecho delictivo o una falta administrativa, no existe. (...) Entonces, no pueden discutir o corroborar que esto sea un documento falso. La verdad creo que no se están tomando decisiones de acuerdo con ley, me sorprende mucho y me causa lástima por el país”.

