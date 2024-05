“Un viejo conocido de la Policía”. Así calificó Juan José Santiváñez, nuevo ministro del Interior, al abogado Máximo Ramírez de la Cruz el último domingo en una entrevista con Perú21. Lo que no dijo es que dos días después lo designaría como director general de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior.

Máximo Ramírez ya se había reunido con Santiváñez, según la declaración del flamante titular del Interior en La Voz del 21.

Sin embargo, este “viejo conocido” se hizo conocido en los medios de comunicación hace unos años atrás por defender a los policías que integraron el Escuadrón de la Muerte.





ENTREVISTA AL MINISTRO DEL INTERIOR

Documento fue publicado en el diario El Peruano.









¿QUÉ ES EL ESCUADRÓN DE LA MUERTE?

El Escuadrón de la Muerte —encabezado por el oficial Raúl Prado Ravines— se dedicó a crear falsos escenarios delictivos para simular exitosas intervenciones policiales y dejar así, entre la opinión pública, la percepción de que el gobierno de Ollanta Humala luchaba contra la delincuencia. Pero lo que en realidad hacía este Escuadrón de la Muerte era asesinar a pseudo delincuentes y hasta a policías para lograr su objetivo; así ha quedado acreditado en el Poder Judicial.

Se ofrecen S/ 100 mil por el paradero de Raúl Prado Ravines.

Máximo Ramírez se paseó en diversos medios de comunicación negando la existencia de esta organización criminal. “Yo conozco bien el caso porque viajaba a Chincha a defender a los policías SUAT. Además aclaro que el comandante Raúl Prado Ravines asciende no por esta intervención sino por un operativo en Chiclayo. Por eso afirmo que no existió un Escuadrón de la Muerte, si se habla de grupos pequeños, como abogado para mí no existen tampoco porque los grupos que intervinieron en todos los operativos fueron distintos; es decir, no hubo irregularidad en Chincha, todo fue correcto”, dijo en su momento a RPP respecto a uno de los falsos operativos.

En marzo de 2018 un fallo judicial dictó 35 años de cárcel contra los policías Raúl Prado Ravines, Carlos Llanto Ponce y Williams Castaño Martínez por el delito de homicidio calificado en el proceso contra el denominado Escuadrón de la Muerte.

El ministro del Interior Juan José Santiváñez también fue abogado de Raúl Prado Ravines, en el proceso civil que inició en el Ministerio del Interior en el año 2016.