Santiváñez es el sexto ministro del Interior de Dina Boluarte. Dice que su gestión girará alrededor dos lineamientos y hará respetar las funciones de la Policía Nacional. Advierte que su Policía no se politizará ¿por qué o quién lo dice?

¿Qué tal su primer día como ministro?

Ha sido un día agitado. Esencialmente por los lineamientos que hemos establecido. El primero de ellos es la lucha contra la corrupción tanto interna como externa y también la persecución del delito. Segundo es la lucha contra la criminalidad organizada. Nosotros vamos a salir a cazar a los delincuentes y general que no trabaje se va a su casa.

¿Qué lo va a diferenciar a usted de los anteriores 5 ministros del Interior de Dina Boluarte y los 13 de Perú Libre?

Porque soy un hombre de decisiones. Ayer que empecé como ministro declaré en emergencia el sistema de salud policial (Saludpol). El lunes sale la resolución ministerial que reduce en 40% el monto que pagan las municipalidades al Ministerio del Interior para comprar los francos y las vacaciones de los policías. Lo único que le he pedido a los alcaldes es que le paguen a tiempo a los efectivos policiales.

Habla de luchar contra la corrupción, pero cuando usted fue funcionario del Mininter en esta gestión avaló la desactivación del equipo policial precisamente que apoyaba a los fiscales que investigaban la corrupción en el poder.

No estamos para tomar esta decisión en un escenario político sino legal. Para que una resolución ministerial sea emitida requiere de antecedentes. La resolución ministerial primigenia...

De Mariano González…

La que emitió Mariano González no cuenta con ningún requisito. Le tengo respeto al doctor Mariano porque sé que es un político de trayectoria, quizá no se ha dedicado mucho al ambiente jurídico como yo lo he hecho, pero le recomendaría darle una lectura a la resolución y en todo caso que nos haga llegar los informes jurídicos que él dice que existen. La propia resolución ni siquiera los cita. Hemos tomado una decisión institucional basada en cuatro informes jurídicos de la PNP que establecía que este equipo especial generaba duplicidad de funciones con respecto de la Diviac y también que para su emisión no se emitieron los informes de asesoría jurídica.

El fiscal de la Nación pidió que se restituya el equipo de apoyo policial. El viernes dijo que el Mininter no le había respondido. ¿Usted lo hará?

La respuesta que yo le daría al fiscal de la Nación es que lea la resolución del Tribunal Constitucional 533-2020.

Pero el fiscal ha hecho su exposición de motivos y de cómo venía trabajando el equipo policial con el Ministerio Público.

Un fiscal está para defender la legalidad. La resolución del TC resuelve un conflicto competencial entre el Poder Judicial y la Policía Nacional y señala que la Policía es absolutamente autónoma para regular su organización, sus funciones, su asignación de personal, sus recursos, y ninguna autoridad política o de otra institución puede inmiscuirse.

El mismo fiscal explica que este era un equipo de apoyo.

¿Por considerar que es un equipo de apoyo voy a infringir la ley?

¿Todo este tiempo este equipo policial vino infringiendo la ley?

Esa resolución fue dictada sin respetar los presupuestos establecidos para el dictado de una resolución. En ese mismo documento se ha dispuesto que se establezcan responsabilidades. La propia ley establece que al anularse una resolución se tiene que dar paso al inicio de acciones disciplinarias y legales contra quienes la dictaron.

Usted dijo que un millón de soles tenía el equipo de apoyo de la Policía para trabajar con Eficcop, y el coronel Harvey Colchado dijo el viernes en el Congreso que eso no era así

El millón de soles, y es importante aclararlo.

Es que usted se mandó ayer con tremenda cifra, no era correcta.

Para empezar, el presupuesto de la Diviac es de entre 800 mil mensuales a más de un millón acorde a las operaciones que realiza.

¿Pero de toda la Diviac?

Ese presupuesto también es usado para el Eficcop.

Harvey Colchado, coronel PNP.

Pero no es un millón, pues, como usted dijo.

Si tú contabilizas eso son 15 millones de soles al año.

¿Cuánto es el dinero que usa la Policía en Eficcop?

Eso lo hubiéramos sabido si es que el día que la Inspectoría se presentó a las oficinas del Eficcop los fiscales lo hubieran permitido.

Y si usted no tenía la cifra, ¿por qué soltó la cifra de un millón como gasto de la Policía en Eficcop.

Yo no estoy reconociendo un error. Yo estoy aclarando que los gastos de la Diviac son más de un millón, yo he dicho que la participación de la Diviac en Eficcop también es con ese monto. Pero sea un millón o cien soles, la Contraloría tiene que entrar para ver cómo se han manejado esos montos.

¿Dónde está Cerrón?

He recibido una información clasificada. Espero que nuestra Policía pueda capturar a Cerrón y a otros tres objetivos importantes. Espero dar esa noticia al país. Es uno de los objetivos estratégicos que he dispuesto.

¿Le ha informado a la presidenta de esos objetivos?

Esta es una función policial: capturar a los prófugos de la justicia. La principal subordinación de la Policía es a la ley. Yo le he referido a la presidenta que mi función principal es defender a la familia policial, defender la integridad de la policía y la subordinación a la ley.

Cuando habla de la defensa de la familia policial, ¿allí están incluidos coroneles como Harvey Colchado, Walter Lozano o Franco Moreno?

No hay que confundir la familia policial con la personalización que se pretende hacer de determinadas cuestiones.

Pero son parte de la familia policial.

La Policía está conformada por 143 mil hombres. Y la preocupación de esta gestión es que todos, incluyendo Colchado, tengan una defensa técnica en los procesos penales, administrativos, civiles sin que eso le genere un costo al policía.

¿Cómo quitamos esa mano oscura del Mininter y lo ponemos al servicio del ciudadano?

No debemos permitir, de donde venga, la politización de la Policía Nacional del Perú. La PNP es no deliberante. La principal subordinación es la ley. Aquel efectivo policial que se politice tiene todo el derecho de renunciar a la Policía y desarrollar una vida política.

¿Ese es un mensaje para Harvey Colchado?

Por si acaso, no muevo mi vida en torno a Harvey Colchado.

Porque ese discurso de policía política siempre se escucha cuando atacan a Colchado o a la Diviac.

El coronel Colchado está ahí, como otros policías, sujeto de investigación que se está desarrollando. Lo que yo estoy diciendo es que, por ninguna circunstancia, bajo ningún aspecto, venga de donde venga, mientras yo sea ministro del Interior, voy a permitir la politización de mi Policía.

Usted tiene un estudio de abogados con casos en el Ministerio del Interior, ¿ha renunciado a esos casos?

Yo dejé todos los casos de mi despacho. Ya no solamente he renunciado al despacho, sino que he hecho una venta de mis acciones.

¿Y ya las inscribió en los registros públicos?

La transferencia de acciones se inscribe en libro de matrícula de acciones, no en registros públicos. Yo he desarrollado defensas vinculadas al sector Interior y al Ministerio de Defensa hasta noviembre del año pasado.

¿Pero su estudio mantendrá casos en el Mininter?

Antes de salir le pedí a mis socios que renuncien a todos los casos que mantienen en el Mininter porque también había procesos en donde se solicitaba asistencia económica.

¿Se acabó la collera de Nicanor Boluarte en el Mininter?

No voy a permitir que absolutamente nadie se inmiscuya en la organización y funciones de la Policía Nacional de Perú. Conozco perfectamente el trabajo sacrificado que hace la Policía y ten por seguro que mi gestión no va a permitir bajo ninguna circunstancia ningún tipo de intromisión.