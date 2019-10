El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, negó de manera rotunda haber “recomendado” la contratación de la madre de su hijo, Érika Fernández Carrasco, a su excolega de bancada Janet Sánchez cuando ésta presidía la Comisión de Ética del Congreso.

“La señora (Janet) Sánchez es la que evalúa las hojas de vida y ha tomado la decisión de contratarla. (…) No he recomendado yo a la señora (Érika Fernández). Yo no tengo absolutamente nada que ver con la contratación”, dijo tras participar en un evento por la semana de la inclusión social.

En la víspera, el dominical Panorama denunció que Meléndez habría intervenido para que su cónyuge ingrese a trabajar al Congreso en el cargo de auxiliar del referido grupo de trabajo, durante los meses de junio, julio y agosto del año pasado.

No obstante, el ministro reiteró que “no hay nada irregular ni ilícito” en el convenio laboral que benefició a Fernández Carrasco. En todo caso, apuntó que Janet Sánchez “debe responder” por esta incorporación.

“Yo no la he contratado, es más, esto no es un concurso público, son cargos de confianza de la presidenta de la comisión y ella ha tomado en consideración contratarla”, puntualizó.

La extitular de Ética explicó al dominical que desconocía del vínculo entre Meléndez y Fernández cuando, por recomendación del entonces congresista, la entrevistó y contrató para el puesto vacante. “Cuando ya culminó el contrato de la señora, me comentaron, precisamente una persona, que esta señora sí tenía un vínculo casi familiar con Meléndez. Yo le pregunté al congresista y me dijo que habían tenido un vínculo familiar”, manifestó.