Pese a que es un sindicato ilegal porque el año pasado perdió la inscripción en el Registro de Organizaciones Sindicales (ROSSP), la plana dirigencial de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep) —organismo generado del Movadef de Sendero Luminoso, según Dircote— fue recibida esta mañana por funcionarios del Ministerio de Educación (Minedu).

Esto ocurrió alrededor del medio día, después de realizar un plantón en el frontis de dicha cartera. En la plana dirigencial que ingresó destaca la presencia del secretario general de la federación de maestros, Moisés Chipana (Puno); el subsecretario general, Segundo Vásquez (Cajamarca); el secretario de la base de Lima, Daniel Cerrón, y otro puñado de dirigentes de provincia.

Los representantes de los profesores del sindicato creado por el golpista Pedro Castillo ingresaron al Minedu acompañados de un representante de la Defensoría del Pueblo, el excongresista del Partido Nacionalista de Ollanta Humala y exasesor de la bancada de Perú Libre, Jorge Rimarachín.

Una trabajadora ministerial dijo a este diario que los dirigentes no iban a sostener una reunión con el titular de esa cartera, Morgan Quero, sino con algunos funcionarios, pero no dio los nombres.

En la movilización de protesta, también estuvo el adoctrinador ideológico de la Fenatep, el exministro de Educación de Pedro Castillo, Carlos Gallardo. No obstante, en diálogo con este medio, él dijo no serlo. Pero, un video publicado por este diario, en abril del 2023, lo confirma. Esto, porque ahí recomienda a los docentes leer a “los tres pepes”. “Me parece que en esta formación, los trabajos de los ‘Pepes’... Los ‘Pepes’ les llamo a José Carlos Mariátegui, José María Arguedas y José Antonio Encinas. Es necesario leer y releer, y estudiar ‘Los siete ensayos’ y ‘Los temas de educación’. Hablaba hace un instante de esa obra”, fue lo que les pidió Gallardo a los maestros de la Fenatep, en un Zoom.

EL PLIEGO DE RECLAMOS

El pasado martes, Perú21 reveló que el día de hoy los maestros de la Fenatep convocaron a una marcha hacia el Minedu, y a un paro de labores en todo el país. En el pliego de reclamos de los profesores del sindicato vinculado al grupo terrorista Sendero Luminoso, según Dircote, destaca: el aumento salarial no menor a 1 UIT (5,150 soles) y nivelamiento a cesantes; el incremento al 6% del presupuesto a la Educación; la no evaluación de los docentes; 150 mil nuevas plazas para nombramientos de profesores; y el rechazo a la ley para que no puedan hacer vida política y la posible privatización de la educación.

Al ser consultado sobre si está a favor o la expulsión de los casi 5 mil profesores que ejercen clases y firmaron el planillón del Movadef, en el 2011, para conseguir su inscripción como partido político, el secretario general de la Fenatep, Moisés Chipana, no tuvo una respuesta clara si lo apoya o rechaza, y contestó que eso lo decida el Ejecutivo.

En otro momento, aceptó que en su protesta, de forma tácita, está el pedido de libertad para el expresidente golpista Pedro Castillo.

VIDEO RECOMENDADO