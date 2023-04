A Carlos Gallardo, el exministro de Educación del golpista Pedro Castillo, la censura que le impuso el Congreso, en 2021, entre otros motivos por su cercanía a la Fenatep –que, según la Dircote, es parte del Movadef y de la Nueva Fracción Roja de Sendero Luminoso–, en vez de alejarlo del gremio de maestros, lo ha unido más.

Y es que, entre febrero y marzo de este año, Gallardo ha dado dos charlas de capacitación a los docentes de dos bases claves de la Fenatep-Movadef, Lima y Tacna, y se convertido en su capacitador ideológico.

Perú21 tuvo acceso a un video de la capacitación realizada por Gallardo, el pasado 21 de febrero, a través del Zoom, camuflada con el nombre de ‘Retos en la Educación Docente’.

El evento fue organizado por la Fenatep Tacna, al mando de quien fuera su secretaria general, Mery Coila, firmante del padrón del Movadef y hoy presidenta del Partido Magisterial y Popular (PMP), el partido político de la Fenatep que busca su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A manera de introducción, el exministro les dice a los docentes la importancia de leer a Mariátegui, Arguedas y Encinas. “Me parece que en esta formación, los trabajos de los ‘Pepes’... Los ‘Pepes’ les llamo a José Carlos Mariátegui, José María Arguedas y José Antonio Encinas. Es necesario leer y releer, y estudiar ‘Los siete ensayos’ y ‘Los temas de educación’. Hablaba hace un instante de esa obra. Hay un trabajo de Wilfredo Kapsoli, que ha recopilado los escritos de educación de José María, que se llama ‘Nosotros los maestros’. Este trabajo de José María Arguedas me parece que es importante y debería estar en toda biblioteca de los docentes peruanos, maestros y maestras. El otro ‘Pepe’, José Antonio Encinas, tiene una obra, que me parece básica y fundamental, importante en nuestra formación; es un ensayo de ‘Escuela Nueva’ en el Perú, de Germán Caro Ríos: ‘La Escuela de Estudio y Trabajo en el Perú’. Es básica para nuestra formación autodidacta, promovida por el sindicato”, se escucha decir a Gallardo.





Zoom de Gallardo con la Fenatep-Movadef: "Hay que leer y releer a Mariátegui, Arguedas y Encinas"





COLEGIO DE PROFESORES

Luego, les levanta la moral, les pide “sentirse profesionales” y les deja la nueva tarea de crear colegios de profesores en cada región. “Está bien que nos sintamos trabajadores, miembros de la clase trabajadora, pero está muy mal no sentirnos profesionales, no sentirnos científicos, no sentirnos especialistas. Nosotros estudiamos cinco años en institutos de educación superior, o en facultades de Educación de las universidades. Somos el único profesional que desprecia su colegio profesional... pero me parece que está muy mal no sentirnos profesionales, y no dejarles a los oportunistas esa cuestión del Colegio de Profesores. En cada región deberíamos tener nuestro Colegio de Profesores”, explica Gallardo.

Zoom de Gallardo con la Fenatep-Movadef: "En cada región deberíamos tener nuestro Colegio de Profesores"





En otro momento, les recuerda que Mariátegui en sus ‘Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana’, denomina a los profesores como “trabajadores en la educación”, dejando entrever que ello inspiró el nombre de la Fenatep.

"Mariátegui nos denomina 'trabajadores de la educación'": Carlos Gallardo con la Fenatep-Movadef por zoom

En comunicación con Perú21, el exministro dijo que su ponencia “no posee sesgo ideológico”. “Nosotros trabajamos con el conocimiento, con la cultura, no somos una fábrica, nosotros trabajamos por la formación de conciencia, en lo subjetivo. ¿Qué es la ideología? Es un conjunto de ideas que tiene un nivel de sistematización; entonces tiene que haber ideología, tiene que haber ideas, el problema está en que esas ideas tienen que ser correctas”.

“ES UN TIPO DESPECHADO”

Para Lucio Castro, secretario general del Sutep, Gallardo “es un tipo despechado, resentido e inepto como autoridad”.

“Es asesor de la Fenatep porque de ideólogo tiene poco. Es uno de los desesperados para que la Fenatep tenga un nivel de respaldo en el imaginario social del magisterio. En ese sentido fracasó, pues la Fenatep, pese a haber estado en el gobierno, tener todo el apoyo logístico, gubernamental, no ha superado los tres mil afiliados, sobre un universo de 547 mil docentes en el país. Y, habiendo tenido un gobierno desastroso, es imposible que puedan crecer”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO:

¿Quién es Joaquín Ramirez?