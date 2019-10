¿Dos mandatarios? Mercedes Araoz asumió el cargo de presidente del Perú luego que el Congreso de la República suspendiera de sus funciones por un año a Martín Vizcarra.

Este hecho se dio luego que Vizcarra anunciara la disolución del Parlamento cuando se debatía la cuestión de confianza para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

En el Hemiciclo, Araoz juró como la nueva presidenta y señaló que "es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida”.

“La grave crisis institucional que vive nuestro país esta tarde ha terminado con una medida inconstitucional de Vizcarra, aun después que se le otorgó la confianza solicitada. Como saben, he declarado que no apoyaba ni una moción de vacancia sin sustento valedero contra el presidente ni una cuestión de confianza forzada para disolver el Congreso. Mantengo mis principios, estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos, exponiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no cumplir por tres artículos constitucionales”, dijo.

“Soy una mujer de reto muy definidos y de responsabilidades, no me corro de mis responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias”, agregó.

Luego del discurso, la presidenta electa por el Legislativo recibió las palmas de los parlamentarios que hicieron el tradicional “besamanos”.

Mercedes Araoz se convierte en la primer mujer que asume este importante cargo en el Perú.