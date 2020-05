Todo el descaro, todo el cinismo. Richard Swing o Richard Cisneros, el polémico ‘artista’ que cobró jugosas sumas por ‘asesorías’ al ministerio de Cultura, apareció en Panorama diciendo nada menos que esto: “Hoy día he botado a la ministra por atrevida”.

El sujeto se ufanó de salir en todos los medios del mundo, y de ser mencionado en todas partes. Cisneros, que es investigado por la Fiscalía, se mostró satisfecho con la renuncia de la ministra Sonia Guillén.

El personaje dijo, en una conversación de hace dos días con un supuesto amigo, que “solo parodian a los grandes, todos los días me parodian”. También, de acuerdo con el audio, llegó a afirmar que cuando vaya a declarar al Congreso estarán “5 mil periodistas”.

El 29 de mayo, La ministra de Cultura, Sonia Guillén, renunció a su cargo. Su dimisión se produjo tras los cuestionamientos por la contratación del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, para dictar charlas motivacionales a su sector en pleno estado de emergencia por S/30 mil.

El martes de esta semana, Guillén informó que puso su cargo a disposición del presidente Martín Vizcarra y dijo sentirse “avergonzada” por la contratación del cantante. Además, dispuso una investigación interna, ya que no conocía por qué se habían celebrado estos contratos.

Los contratos de Richard Swing con el Ministerio de Cultura iniciaron en 2018. Desde esa fecha, fue proveedor del Estado hasta en nueve ocasiones por un monto total de S/175 mil.

En la grabación difundida por el programa ‘Panorama’, Cisneros se vanagloria al afirmar que trabaja “para tres presidentes” y que jamás se imaginó “ser famoso a nivel mundial”.

“Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en mi fusión, nunca hubiera tenido una campaña como la que me están haciendo. Hoy día he botado a la ministra… por atrevida. La renuncié. Todas son unas envidiosas porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas, porque nunca llegarán a ese lugar”, afirmó.

“Yo no solo mando en un país, mandan tres porque trabajo para tres presidentes. Estoy en la mansión Swing. Gordo, dime si algún día pensaste que iba a ser famoso a nivel mundial”, le dice a su interlocutor no identificado.