¿Cuál es la posición de Asbanc ante lo aprobado ayer?

Es una propuesta ciega, que no discrimina, una propuesta inequitativa, porque termina llegando a quien no necesariamente está en una situación de necesidad. Beneficia, por ejemplo, a alguien que mantiene sus ingresos y tiene deudas que sí puede pagar. No focaliza. Establece un límite de 2.5 UIT de ingreso mensual; eso es un sueldo de S/10,750. Tampoco considera si es que los clientes han sido afectados o no en sus ingresos. (Los congresistas) están tratando de llegar adonde no se necesita y en perjuicio de los que sí necesitan.

¿Qué han hecho los bancos con sus clientes?

Esto está siendo atendido, además, de manera privada. El sistema ha reprogramado S/135 mil millones, son 9 millones de créditos. Es muy costoso en términos de posibilidad de reactivación; también significa una posibilidad de contracción del crédito que va a dificultar la recuperación. En un momento tan difícil, en un momento en el que tenemos que ser muy cuidadosos para llegar a los que más necesitan, este tipo de medidas significan un desperdicio, significan ineficiencia, significan un efecto costoso e innecesario.

El vicepresidente de la Comisión de Economía dice que el dictamen no genera riesgo a los bancos.

El texto de la norma no está redactado de forma que tenga una sola interpretación, puede tener varias. No queda nada claro lo que pretende hacer. Hay créditos que son por cuotas, hay créditos que no tienen cuotas, hay créditos que son revolventes. Hay cierto desconocimiento de todas las modalidades posibles de trabajo crediticio o de trabajo financiero. Si el objetivo es que esto no genere un problema (a los bancos), necesita un poco más de reflexión, y más de reconocimiento respecto de los términos y del tipo de operación que abarca y del tipo de cliente involucrado.

Según el tufillo populista del Congreso, los bancos están abusando...

Las tasas no han subido, han sido reducidas. Tenemos que acompañar a nuestros clientes para que salgan adelante. Hay muchos esfuerzos de transformación de ellos que son viables y necesitan financiamiento. Los problemas individuales del consumidor se resuelven de manera individual. Lo que han plasmado en la norma no corresponde a lo que quieren lograr. Sería penoso que el motivo de la regulación sea para beneficiarse (los congresistas).

