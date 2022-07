La congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) le respondió a su colega Edwin Martínez (Acción Popular) por una frase que este último lanzó durante el debate sobre el retorno de la bicameralidad .

Todo se inició cuando el legislador del partido de la lampa cuestionó la interrupción de parte de un integrante de Fuerza Popular: “Déjeme hablar o le tendré que decir lo que le dije al premier: ‘cuando un burro rebuzna los demás paramos las orejas’”.

Ante ello, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva (Acción Popular), le pidió calma y retirar la frase. Sin embargo, Moyano pidió la palabra y le respondió al accionpopulista.

“Efectivamente, cuando un burro habla los demás paran las orejas y no lo digo por alusión porque es con el señor, que hace tiempo que se porta mal en el Parlamento, faltándole el respeto a sus propios compañeros y a usted presidenta. Si no respeta a su bancada, no le pido respeto a nadie. Seguramente nos referimos a usted: ‘hable usted señor burro’”, señaló.

En respuesta y por alusión, Edwin Martínez indicó que no le respondería a Martha Moyano porque se trata de “una dama”.

“No voy a hablar por alusión porque a una dama no le puedo responder. Si fuera al señor que está a su costado y me ha dicho patán, a él sí le respondo cuando él quiera y donde él quiera”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

El show de los Consejos en regiones NOS CUESTAN CARO El Perú gasta un aproximado de 17 millones de soles. Además, el gobierno sabotea a los buenos profesionales. También, el Minsa declara alerta por viruela de mono pese a no haber casos en Perú. Y, primer soldado ruso juzgado en Ucrania.