Sin que nadie se lo preguntara, la legisladora Martha Chávez anunció, vía Twitter, que se encuentra separada de su esposo, Javier Ocampo, y que ya inició los trámites legales para divorciarse.

"A mis seguidores, amigos y no amigos, dado que soy persona pública, les hago conocer que me encuentro separada del padre de mi hija y que ya se iniciaron los trámites notariales relacionados con la disolución del vínculo matrimonial. Agradeceré respetar no dar más información", escribió la legisladora de Fuerza Popular.

Dicha noticia fue materia de burla de algunos 'tuiteros', quienes les recordaron sus expresiones célebres y hasta le atribuyeron la frase 'soy soltera y hago lo que quiero', título de la canción de Tilsa Lozano.

Ante ello, Chávez perdió los papeles y llamó "basura" a un usuario por atribuirle un 'tuit' falso y anunció que lo enjuiciaría.