Una de las decisiones más difíciles no solo es atreverte a realizar un procedimiento estético, sino escoger al cirujano plástico . En los últimos años, el mercado de las cirugías estéticas ha crecido, alcanzando un puesto importante entre las cirugías más comunes en Perú. Entre los procedimientos más solicitados se encuentran la rinoplastia , la cirugía de mamas y la lipoescultura .

Ante ello, conversamos con el cirujano plástico César Antezana, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, quien nos brindó mayor detalle sobre estos procedimientos estéticos.

¿Cuáles son las cirugías estéticas más demandadas por las mujeres peruanas?

Son cuatro. La rinoplastía es la cirugía que realizamos con mayor frecuencia. El segundo está empatado entre el implante mamario y la lipoescultura. En tercer lugar, es la blefaroplastia que es la operación de párpados.

¿Cuál es el precio de una rinoplastia, que es una de las más frecuentes en el Perú?

Cada caso es particular. Una rinoplastia primaria tiene costo diferente a una secundaria o terciaria. Pero esa operación bordea los 10 mil soles.

¿Cuál es el precio de un implante mamario?

Esa cirugía es costosa por la adquisición del implante. Existen implantes de gama alta, gama media, siempre le sugerimos a los pacientes que se coloque la primera opción porque es un dispositivo que se va a colocar dentro del organismo y va a estar por muchos años. Tiene un costo entre los 4 mil a 5 mil dólares.

¿Cuál es el precio de una lipoescultura?

Eso depende de lo que desea el paciente porque hay algunos que necesitan una lipoescultura localizada, que es solo una zona. Este procedimiento está desde los 1 500 o 2 mil dólares. Por otro lado, están los pacientes que quieren una lipoescultura completa que está desde los 5 mil dólares.

¿Cuál es el promedio de edad de las personas que recurren a este procedimiento?

Los jóvenes desde los 14 años ya se están realizando una operación. Sin embargo, el 70% de jóvenes entre los 15 y 25 años se realizan una rinoplastia, el otro 30% después de los 25 años. En cambio, las mujeres que se realizan el implante mamario, usualmente, tienen entre 28 y 30 años.

Sin embargo, la lipoescultura no tiene un grupo etario que predomine, ya que llegan pacientes desde los 18 hasta 45 años.

¿Por qué existen pacientes que se realizan una segunda intervención?

Se llama cirugía de complemento o cirugía de retoque. Esto se debe a diversas razones, no necesariamente porque el cirujano no haya hecho un buen trabajo, sino porque existen situaciones que el médico no puede controlar. Por ejemplo, las cicatrizaciones agresivas o resultados no satisfactorios.

¿Cuáles son los criterios que debe conocer una paciente ante de realizarse una intervención quirúrgica?

Todo paciente debe acudir a un cirujano plástico calificado. Por ello, debe verificar que su médico cuente con ello mediante la página web del Colegio Médico del Perú. https://www.cmp.org.pe/conoce-a-tu-medico/

Ahora está de moda inyectarse ácido hialurónico. ¿Qué es este producto?

Es una sustancia de relleno de restitución de volumen. Este producto se usa en varias partes del cuerpo, pero principalmente en el rostro para darle volumen y equilibrar la simetría del paciente, ya que al pasar los años van perdiendo colágeno y comienzan a aparecer las arrugas.

¿Este tipo de procedimiento puede ser a cualquier edad?

Sí y no. Los procedimientos no quirúrgicos se pueden hacer desde que eres mayor de edad hasta una edad muy avanzada, pero existen pacientes alérgicos al ácido hialurónico.

¿Este producto cómo se diferencia del bótox?

El bótox o la toxina botulínica es una sustancia que se usa en aquellas zonas que existen arrugas finas o medianas. Por ejemplo, las patas de gallo, el ceño, la frente. Este producto se inyecta para que la arruga desaparezca.

¿Cree que el Perú está en el ‘boom’ de las cirugías estéticas?

Sí, existe un aumento en estos procedimientos en los últimos cinco años. Ahora, los peruanos buscan verse mejor. El costo de las cirugías plásticas en el Perú son las más bajas de la región.





VIDEO RECOMENDADO

¿Qué pasa en la empresa Mickey Mouse?