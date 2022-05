Luego de más de dos años con los medios de comunicación informando desde la intemperie debajo de una improvisada carpa colocada en la Plaza Bolívar, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, se comprometió, después de una protesta de periodistas, a plantear, en la próxima Junta de Portavoces, el acceso a la prensa a los espacios del Parlamento.

La titular del Legislativo llegó ayer visiblemente mortificada por el plantón en la puerta del Parlamento y protagonizó un incidente con el periodista de Canal N Jimmy Chinchay. “Como siempre informando mal (...) ¿Por qué has mentido?”, le increpó Alva al cronista parlamentario.

Los representantes del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y de la Sociedad Nacional de Rario y Televisión (SNRTV) le entregaron una carta a Alva en la cual exigen abrir el hemiciclo, la Sala de Cronistas y el Hall de los Pasos Perdidos a los medios de comunicación.

Acción de amparo

Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, rechazó el impedimento de acceso al recinto parlamentario y señaló que no se descarta interponer una demanda de acción de amparo si sus exigencias no son escuchadas por las máximas autoridades del Congreso. “Si no hay respuesta, estamos habilitados para presentarlo”, aseveró Lainez.

Por su parte, Rodrigo Salazar, director ejecutivo del CPP, señaló que “es grave que no respeten a la libertad de prensa. Los periodistas estamos facultados para poder ingresar a instituciones públicas, como el Congreso de la República, para poder cubrir todo lo que sucede”.

El Congreso y también el Ejecutivo están a tiempo de corregir su mala relación con los medios de comunicación, que solo son el nexo con la ciudadanía.

VIDEO RECOMENDADO:

Zamir Villaverde habló ayer desde el penal Ancón I y echó más sombras sobre el gobierno del presidente Pedro Castillo. El empresario, quien es investigado por presuntamente integrar una mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), decidió disparar todas sus balas un día después de que la Corte de Justicia de Lima confirmara la prisión preventiva en su contra.