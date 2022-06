La procuradora general María Caruajulca ha tomado represalias contra al menos nueve funcionarios de su sector luego de que Perú21 informara de los irregulares manejos que ha realizado y que están alineados a los intereses del Gobierno de Pedro Castillo, a quien no le formuló ninguna pregunta en el interrogatorio fiscal al que este se sometió el 17 de junio.

Ayer, conoció este diario, Caruajulca obligó a los trabajadores a firmar cartas para darse por notificados de que no se les renovará sus contratos. Se trata de asesores y especialistas que norman y cautelan el sistema legal de la Procuraduría General del Estado (PGE).

En detalle, las personas que se quedarán sin trabajo intempestivamente –según fuentes consultadas por Perú21– son dos empleados del centro de capacitación, una asesora, una especialista, cuatro integrantes del área de Asesoría Jurídica y otra especialista de la Oficina de Control Funcional.

Las fuentes indicaron que los servidores públicos no han sido informados de las causas de esta sorpresiva decisión. A algunos les dijeron que sus salidas son parte de “una disposición de la procuradora general”.

Desde el área de prensa de la PGE confirmaron a este diario que se informó a nueve trabajadores que no continuarán en sus puestos después del 30 de junio. No obstante, no precisaron las razones por las que se adoptó esta postura.

El factor Pacheco

Este diario informó ayer de la cercanía que existe entre la titular de la PGE y el procurador anticorrupción Javier Pacheco, señalado por la colaboradora eficaz Karelim López de haberle pedido “10 mil dólares” a cambio de asesorarla en su caso.

De hecho, Pacheco es un asiduo visitante de la sede ubicada en San Isidro. De acuerdo al registro de visitas, la última vez que el abogado visitó el edificio fue para reunirse con Caruajulca, el 14 de junio.

El 31 de mayo también estuvo en el despacho de la procuradora general. En total, acudió en seis ocasiones a las instalaciones de la PGE.

¿Por qué las visitas tan seguidas de uno de los defensores del Estado más mediáticos? Una fuente de la misma Procuraduría General contó a este diario –con el compromiso de quedar en el anonimato– que por esa época la unidad de sanción estaba resolviendo el caso que en la gestión anterior se abrió contra Pacheco, cuando el procurador general era Daniel Soria.

El procurador anticorrupción afrontaba un proceso administrativo por infringir la neutralidad electoral, ya que había declarado a la prensa durante la última campaña presidencial expresando su aparente simpatía hacia la candidata Keiko Fujimori.

“Javier Pacheco fue absuelto de los cargos, el argumento fue que la imputación de neutralidad electoral no estaba tipificada en el sistema porque no se trataba de una responsabilidad funcional; esto debía ser visto como falta ética, pero tampoco se evaluó de esa forma”, indicó la fuente. Caruajulca prefiere no dar la cara.

Expuesto este escenario, el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia aclaró en diálogo con Perú21TV que la responsabilidad de la procuradora Caruajulca es “defender al Estado, no a funcionarios públicos”.

Tenga en cuenta

-Perú21 intentó nuevamente recoger la versión del procurador Javier Pacheco. Pero desde el área de prensa de la Procuraduría Anticorrupción indicaron que Pacheco solo da entrevistas a quienes la solicitan a través de un correo electrónico. Un nuevo protocolo.

